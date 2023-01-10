Ситуація навколо Соледара та Бахмута

Оборонці Соледара і Бахмута роблять все, щоб виснажити ворога та максимально знизити його наступальний потенціал, так оцінюють у Міністерстві оборони України ситуацію на цій східній ділянці нашого фронту з агресором. Зараз ворог проводить штурмові атаки та завдає ударів з артилерії по цих містах. На напрямку Соледара, за оцінками нашого Міністерства оборони, сконцентровані найбоєздатніші підрозділи ПВК Вагнера, які мають показати хоча б якісь тактичний успіх на полі бою. Нагадаю, що перед тим ворог понад шість місяців намагався продемонструвати такий успіх, головно фронтальними атаками на Бахмут, але втратив значну кількість і особового складу, і техніки. Цей процес триває і зараз. Тепер ці намагання поширюються на північ і південь від Бахмута, включно з атаками на Соледар та Кліщіївку з метою спроби оточити сам Бахмут.



Інформація щодо ситуації у Соледарі є непростою. Були повідомлення президента України, що на цю ділянку фронту будуть перекинуті додаткові підрозділи, які забезпечать відбиття наступу противника на місто. Соледар контролюється українськими військовими, але важливі деталі.



Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ розповів, що ворог здійснює наступальні дії. ЗСУ тримають оборону та знищують ворога. Росіяни, сконцентрувавши величезні зусилля, не цінуючи життя і здоров‘я своїх бійців, закидують тілами українську землю для символічних перемог та для того, щоб було, що розказати своєму фюреру. Накази російських генералів не мають жодного стосунку до військового мистецтва, до норм та правил війни. І противник намагається вийти хоча б на якісь кроки, які можна буде схарактеризувати як успіх. Через те, будь-яке російське просування несе присмак Піррової перемоги (перемога, що рівносильна поразці - ред.), тому що витрачені зусилля не відповідають тих здобутків, які можна показати своєму народові. Кожен метр дається їм тисячами життів солдатів. В оборонному протистоянні ЗСУ завдають шкоди ворогу у рази вище, ніж росіяни українським силам. Але складно і роботи багато. Вся сила російської армії сконцентрована на всій ділянці фронту, яка ледь перевищує 50 км.

Ситуація На Луганщині

На думку Івана Варченка кожні наступальні дії свідомо чи несвідомо переслідують за собою мету відтягнути ворожі війська з тієї чи іншої ділянки. Але досягають цієї мети тим, що сторона, яка здійснює оборонні дії змушена підтягувати резерви, щоб можна було запобігти проривам та ударам. Тому Росія зараз має на північному напрямку великі проблеми. Ворог ризикує втратити третину своєї логістики, якою постачається агломерація Сєверодонецьк — Лисичанськ — Рубіжне. Це дорога, яка йде через Сватове, Кремінну на Сєверодонецьк. ЗСУ зараз просуваються та загрожують взяти під контроль трасу Р-66, яка веде від населеного пункту Валуйки до Сєверодонецька. Відповідно, окупанти намагаються відтягнути увагу від цієї ділянки, тому що Соледар розташований за 35-40 км від Сєверодонецька та Кремінної. Через те і відтягується частина Сил оборони, а точніше концентрується, щоб мати можливість запобігти проривам.

На південному фронті так само ми ведемо оборонні бої з переходом у контратаки й атакувальні дії. Це класика звичайної війни. Так само діють українські Сили оборони, намацуючи слабкі місця на російських позиціях. І ми успішно це робимо, ми здатні демонструвати успіхи у позиційних оборонних боях і в активних наступальних діях. Я впевнений, що росіянам не вдасться досягти оперативних успіхів через низку причин. Одною з причин є те, що зима в Україні точно працює не на боці росіян. Вони будуть отримувати поразки.

Західні танки для України

Далі ми будемо говорити про зброю, яка нам вкрай потрібна для посилення нашої оборони та українського війська, а головне про танки. Нагадаю, що Велика Британія може стати першим постачальником західних танків Challenger 2 до України, доки Німеччина та США визначали, хто з них розірве це зачароване коло постачання перших танків з Заходу. Але до сьогодні найбільшу кількість танків Україні поставила саме Польща, і після початку широкомасштабної агресії РФ Варшава передала Києву 270 танків Т-72 та танків PT-91 Twardy. І саме Польща отримала запит від України щодо передачі німецьких танків Leopard, які зараз є на оснащенні Польщі. У Варшаві наголосили, що це може статися у результаті спільного кроку передачі цих танків від низки європейських союзників самій Україні. Зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прямо заявив, що Варшава веде переговори для створення широкої коаліції країн, які б могли надати сучасні танки для потреб оборони України. Йдеться щонайменше про чотири країни, які готові передавати танки Leopard, - це Фінляндія, Швеція, Іспанія та Польща. Якщо ми додамо і Німеччину, то загалом ці країни мають 1 200 танків Leopard у різних версіях, а понад 800 з них у найновіших варіантах.



Даріуш Матерняк, керівник Центру досліджень "Польща — Україна" зазначив, що реалізація цієї польської ініціативи багато у чому залежить від наших західних партнерів. Представники уряду Польщі заявили про готовність передати певну кількість танків, тобто спочатку говоримо про 10 танків Leopard 2 у рамках союзної ініціативи, а якщо буде більше країн, то можна буде зібрати більшу кількість. До кінця січня вже може бути прийняте рішення з боку західних партнерів по цьому питанню.



Ситуація може повторитися, як це було з комплексами Patriot, тобто спочатку здавалося, що передача цих ЗРК буде проблематичною, а місяць згодом США погодилися, а за тиждень і Німеччина заявила про надання однієї батареї Patriot. І тут також питання часу, але дискусії не затягнуться на довгий час. Протягом декількох тижнів будемо мати результат, сподіваюсь, позитивний для України й для нас.



Танки Leopard 2 – це більшість танків, які є на озброєнні Польщі. А щоб віддати більшу кількість танків, то Польщі потрібно чекати на постачання американських танків M1 Abrams та південнокорейських танків К-2. Це також питання часу, тому скільки танків Leopard 2 зможе передати Польща Україні прямо залежить постачання танків з США та Південної Кореї.