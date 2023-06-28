Про це інформує Тhe Bell.

"Після того, як анонс був розтиражований пресою, з тексту зникли обіцянки про припинення експорту і витрат на маркетинг (але вони, як і раніше, доступні в збереженій версії сторінки)", - пише відомство і додає, що фінансові показники дочірньої компанії Bacardi ТОВ "Бакарді Рус" за рік значно зросли.

Повідомляється, що у березні 2022 року Bacardi International опублікувала заяву на своєму сайті, у якій засуджує напад Росії на Україну. Компанія обіцяла пожертвувати 1 млн доларів Червоному Хресту та Корпусу Милосердя, припинити експорт до Росії та заморозити інвестиції в рекламу.

Вартість основних засобів, виторг і чистий прибуток "Бакарді Рус" зросли порівняно з 2021 роком. Компанія продовжує контрактний розлив віскі William Lawson’s на заводі "Георгіївський". За жовтень 2022 року на завод надійшло 227 тисяч літрів дистиляту для виробництва віскі. Витрати російської філії на рекламу перевищили 2022 року 6,7 мільярда рублів. Продукцію Bacardi можна купити й на тимчасово окупованих територіях України.