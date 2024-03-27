Буданов: РФ знала про підготовку теракту в Москві щонайменше з 15 лютого, зокрема звідки їхали терористи

Про це він розповів під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

"Як мінімум 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", - сказав Буданов.

Більше того - за його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію РФ.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перше - це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант - вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - зазначив він.

Буданов зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у Підмосков’ї. Вони намагались хоч якось "приплести" до теракту так званий "український слід".

"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - заявив Буданов.

Глава української розвідки наголосив, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", - вважає він.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.