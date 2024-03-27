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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Буданов: РФ знала про підготовку теракту в Москві щонайменше з 15 лютого, зокрема звідки їхали терористи

Буданов: РФ знала про підготовку теракту в Москві щонайменше з 15 лютого, зокрема звідки їхали терористи

27 березня, 2024 середа
21:45
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія точно знала про підготовку теракту мінімум із 15 лютого, зокрема звідки їхали терористи

Про це він розповів під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

"Як мінімум 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", - сказав Буданов.

 Більше того - за його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію РФ.

 "Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перше - це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант - вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - зазначив він.

 Буданов зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у Підмосков’ї. Вони намагались хоч якось "приплести" до теракту так званий "український слід".

 "З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - заявив Буданов.

 Глава української розвідки наголосив, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати. 

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", - вважає він.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Україна
Росія
теракт
тероризм
ГУР
Кирило Буданов
Москва
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