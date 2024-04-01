Експерт Дикий пояснив, що допомогло б Україні краще, ніж відправка військ НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якщо говорити з практичного військового погляду, то я не думаю, що нам тут потрібен контингент французьких військ. Оскільки вони не мають такого досвіду війни. Ця війна дуже страшна. Й однозначно в такій війні будуть великі втрати. Важко уявити, що відбуватиметься у Франції, коли туди поїдуть перші цинкові труни поїдуть до Парижа. Тому, я гадаю, нам це не потрібно", - пояснив Дикий.

На думку експерта, значно ефективною була б відправка до України військових літаків з пілотами країн НАТО

"Ситуація була б іншою, якби йшлося про відправку авіації. Тобто, якби Макрон й інші країни НАТО відправили сюди хоча б одну ескадрилью сучасних винищувачів з їхніми пілотами. Це було б набагато краще й ефективніше. За це б ми дуже подякували. Якщо ж йдеться про їхню піхоту й фахівців-техніків, то краще хай дають нам залізо й ми самі впораємось з росіянами", - додав він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.