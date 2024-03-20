"Ризики зростають": у Пентагоні оцінили ризики нового наступу РФ з півночі України через затримки допомоги

Про це заявив речник Пентагона генерал-майор Патрік Райдер в інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання, чи припускає він, що РФ може розпочати новий наступ на територію на півночі України, приміром, Суми та Київ, речник відповів, що у Пентагоні усвідомлюють жахливість ситуації і терміновість потреб у зброї.

"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", - зазначив Райдер.

Він підкреслив, що українці показали себе мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії.

"Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", - додав речник.