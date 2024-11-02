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Розвідка Британії розповіла про проблеми, з якими можуть зіштовхнутися військові КНДР у РФ

Ольга Бабишена
2 листопада, 2024 субота
03:18
Війна з Росією армія КНДР

У розвідці Великої Британії вважають, що північнокорейські військові у Росії можуть зіштовхнутися з проблемами оперативної сумісності з армією РФ та мовним бар'єром

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Про це британська розвідка повідомила у соцмережі Х.  

"Російські та корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань. Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами", - йдеться у повідомленні. 

За даними британських розвідників, у РФ перебувають близько 10 тисяч військових КНДР. Частина з них, більш ніж ймовірно, вже розгорнута в Курській області. 

"Росія і КНДР взяли на себе зобов'язання поглиблювати двостороннє партнерство, уклавши Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну оборону і був ратифікований Державною думою Росії 24 жовтня 2024 року", - зазначили у відомстві. 

У розвідці вказали, що для Росії військова підтримка КНДР у війні в Україні, найімовірніше, була основним рушієм партнерства, яке до цього часу зосереджувалося на постачанні зброї Північною Кореєю. В той час як КНДР "отримала високу міжнародну підтримку з боку Росії і забезпечила собі торгового партнера, готового порушити санкції". 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

Теги:
Новини
Світ
Україна
КНДР
Велика Британiя
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