США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

Британське видання стверджує, що отримало доступ до проєкту угоди, яку пропонує адміністрація президента США. З документа випливає, що вимоги Дональда Трампа виходять далеко за межі контролю США над найважливішими корисними копалинами України. Воно стосується всього — від портів та інфраструктури до нафти та газу.

Передбачається, що Вашингтон та Київ мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що ворожі сторони конфлікту не матимуть вигоди від відновлення України.

Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.

В угоді також йдеться, що стосовно всіх майбутніх ліцензій США матиме право переважної купівлі корисних копалин, придатних для експорту.

The Telegraph звертає увагу, що президент України Володимир Зеленський сам запропонував ідею надати США доступу до українських ресурсів. Він, як вважає видання, припускав, що якщо американські компанії почнуть діяльність в Україні, це не дозволить Росії знову напасти, адже деякі родовища корисних копалин знаходяться поблизу лінії фронту.

"Ймовірно, Зеленський не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай застосовуються до держав-агресорів, які зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їх поразки в 1945 році. Якби проєкт ухвалили, вимоги Трампа склали б більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором", - дійшли висновку в The Telegraph.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.