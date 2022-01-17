Зеленський обіцяв закінчити війну та покінчити з бідністю, натомість приміряв роль Януковича і переслідує Порошенка, - Рудик

Про це йдеться на Facebook-сторінці партії "Голос".



"Абсолютно очевидно, що влада нездатна виконати жодну свою обіцянку, а натомість переслідує українську опозицію", - зазначила Кіра Рудик.



Вона зазначила, що президент Володимир Зеленський обіцяв, що навесні українцям стане жити набагато краще.



"Хто ж знав, що це означає, що взимку буде холодно, голодно, тривожно, і переслідуватимуть тих, хто здатний урятувати нашу країну", - заявила Кіра Рудик.



Політикиня додала, що коли в державі війна 100-тисячна армія на кордоні, проукраїнські сили об'єднуються, тому що є речі важливіші за політику й за них - уберегти та врятувати Україну.



"Ми пропонували руку допомоги Володимиру Зеленському від людей, які захищали нашу країну до його президентства й захищатимуть після нього для того, щоб ворог не міг зробити жодного року вперед", - наголосила очільниця партії "Голос".



Кіра Рудик наголосила, що для неї Україна набагато важливіша за політичні амбіції.



"Я тут сьогодні за правду, за справедливість, за наше з вами майбутнє та за Україну", - зауважила вона.

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