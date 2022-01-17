Зеленський обіцяв закінчити війну та покінчити з бідністю, натомість приміряв роль Януковича і переслідує Порошенка, - Рудик
Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що влада переслідує опозицію сильніше, ніж за часів президентства Віктора Януковича, і виконує лише обіцянку посадити пятого президента Петра Порошенка
Про це йдеться на Facebook-сторінці партії "Голос".
"Абсолютно очевидно, що влада нездатна виконати жодну свою обіцянку, а натомість переслідує українську опозицію", - зазначила Кіра Рудик.
Вона зазначила, що президент Володимир Зеленський обіцяв, що навесні українцям стане жити набагато краще.
"Хто ж знав, що це означає, що взимку буде холодно, голодно, тривожно, і переслідуватимуть тих, хто здатний урятувати нашу країну", - заявила Кіра Рудик.
Політикиня додала, що коли в державі війна 100-тисячна армія на кордоні, проукраїнські сили об'єднуються, тому що є речі важливіші за політику й за них - уберегти та врятувати Україну.
"Ми пропонували руку допомоги Володимиру Зеленському від людей, які захищали нашу країну до його президентства й захищатимуть після нього для того, щоб ворог не міг зробити жодного року вперед", - наголосила очільниця партії "Голос".
Кіра Рудик наголосила, що для неї Україна набагато важливіша за політичні амбіції.
"Я тут сьогодні за правду, за справедливість, за наше з вами майбутнє та за Україну", - зауважила вона.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.93
Купівля 27.93Продаж 28.2
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе