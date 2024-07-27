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Головна Статті Олімпіада-2024 стартувала, а "Динамо" розтрощило друзів росіян в ЛЧ: огляд українського спорту за 20-27 липня
Огляд

Олімпіада-2024 стартувала, а "Динамо" розтрощило друзів росіян в ЛЧ: огляд українського спорту за 20-27 липня

27 липня, 2024 субота
16:49
Статті Олімпіада-2024, церемонія відкриття

З 20 по 27 липня трапилося чимало важливих подій: стартував футбольний сезон для українських клубів, а в Парижі відкрили Олімпіаду-2024

Зміст

Команда NaVi перемогла на турнірі по CS2

Цього тижня українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі по Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2024. 

У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient - ​​14:16, Nuke - 13:6, Inferno - 13:6). За перемогу на турнірі українці отримали $400 тис.

Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere

Фото: twitter.com/pglesports

"Динамо" розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 липня, у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" перемогло сербський "Партизан". Матч, який пройшов у Любліні, закінчився виграшем українців з рахунком 6:2.

Перемога "Динамо" була принциповою, адже напередодні "Партизан" їздив у Росію на "братский кубок". Через дружбу сербів з росіянами "Динамо" скасувало усі двосторонні заходи напередодні зустрічі.

Повторна гра відбудеться 31 липня у Белграді. Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф. 

Андрій Ярмоленко, Динамо - Партизан

Фото: fcdynamo.com

"Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій

Гірше футбольний сезон розпочався для житомирського "Полісся". У четвер, 25 липня, у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій українці в Любляні програли місцевій "Олімпії" (0:2).

Для "Полісся" це був перший в історії клубу єврокубковий матч. Вирішальна зустріч-відповідь пройде 1 серпня. Цікаво, що "вовки" перед стартом у ЛК оприлюднили ролик з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, в якому натякають на його можливий виступ в єврокубках. 

Фото: facebook.com/fcpolissya

Україна програла Франції у півфіналі юнацького Євро

У четвер, 25 липня, юнацька збірна України з рахунком 0:1 поступилася Франції у півфіналі на чемпіонаті Європи з футболу U19.

На шляху до півфіналу наша команда змогла посісти друге місце у групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією.

Франція – Україна: півфінал Євро U19

Фото: gettyimages

У Парижі відкрилися XXXIII літні Олімпійські ігри

У п'ятницю, 26 липня, XXXIII літні Олімпійські ігри оголосили відкритими.

Церемонія відкриття Ігор у Парижі стала першою, що пройшла за межами стадіону. Усі збірні пропливли під час відкриття на човнах Сеною. 10,5 тис. спортсменів подолали Парижем 6,5 км до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею.

Збірна України, Олімпіада-2024, церемонія відкриття

Фото: Getty Images

Олімпіаду-2024 оголосив відкритою президент Франції Емманюель Макрон. Олімпійський вогонь запалили в саду поблизу Лувру у велетенській повітряній кулі, яка злетіла в небо над Парижем. 

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами   

Україну на Олімпіаді-2024 представляють 140 спортсменів, Прапороносцями нашої команди на церемонії відкриття стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. 

Збірна України, Олімпіада-2024, церемонія відкриття

Фото: t.me/nocukraine

Збірна України з футболу програла Іраку на Олімпіаді-2024

Україна U23 виступає на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.

Українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.  

В результаті у першому матчі Олімпіади Україна програла Іраку 1:2. В іншій зустрічі групи B Аргентина сенсаційно поступилася Марокко 1:2. 

У 2-му турі 27 липня Україна зустрінеться з Марокко, а Аргентина проведе матч проти Іраку. 

Валентин Рубчинський (ліворуч), Україна - Ірак, Олімпіада-2024

Фото: Getty Images

У Києві на ВДНГ запрацювала фан-зона, присвячена Олімпійським іграм

У середу, 24 липня, на столичному ВДНГ відкрили фан-зону, присвячену Олімпійським іграм-2024. Тут транслюватимуться змагання, відбуватимуться зустрічі та автограф-сесії з відомими спортсменами. 

Також в межах фан-зони працюватимуть спортивні локації, дитячий денний табір та зони майстер-класів.

Вхід на локацію вільний.

Боротьба за місце в УПЛ

Ще минулого тижня спортивний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників Української Прем'єр-ліги. Виконком УАФ вирішив, що команду, яка замінить дніпрян в УПЛ, визначать у перехідному турнірі за участі чотирьох клубів ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий берег" та "Епіцентр"). 

Цього тижня відбулись півфінальні матчі "турніру чотирьох": "Лівий берег" у поєдинку проти "Металіста 1925" виборов місце у фіналі в серії післяматчевих пенальті, а в іншій зустрічі "Минай" по пенальті переграв "Епіцентр".

Фото: скриншот з відеотрансляції матчу

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