Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні
Авіаційний експерт Богдан Долінце назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні проти Росії
Про це він заявив у етері телеканалу Еспресо.
"Вперше чергу, наявність таких ракет, особливо великої дальності, тобто 120-180 км дозволить відігнати російську авіацію від лінії фронту, від прикордонних територій. Тобто може бути зменшена кількість запусків "крилатих авіабомб" по прикордонні Сумщині, Харківщини тощо", - зазначив він.
Крім того, він додав, що з наявністю таких ракет в озброєнні української армії - ворогу буде небезпечно підлітати до лінії фронту на східних областях Україні.
"Тобто мова йде про те, що ворожі цілі можуть бути зниженими ще до того, як вони вийдуть на умовні точки, з яких можливий запуск ракет, в першу чергу мова йде про некеровані авіаційні ракети, які дуже часто використовуються гелікоптерами й, в тому числі бомбардувальною авіацією", - додав Долінце.
Авіаексперт наголосив, що ключова особливість появи такого озброєння буде кількість таких ракет, які будуть передаватися.
"Тобто, якщо мова буде йти про десятки, то це мало яким чином буде впливати на ситуацію в повітряному просторі, а якщо мова йде про постачання декількох тисяч, то це буде дуже серйозний фактор", - додав він.
Що відомо про винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.
11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.
12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".
Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоалції ухвалюють колегіальне рішення.
Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.
18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.
20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.
Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.
24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше.
Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Португалія приєднається до навчання українських пілотів на F-16.
Згодом стало відомо, що Пентагон планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні: спочатку вони вивчатимуть англійську мову, а потім розпочнуть льотні навчання.
На польському заводі планують виробляти 70-80% конструкції корпусу винищувачів F-16 до кінця наступного року.
Ввечері середи, 30 серпня, стало відомо, що частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки на F-16.
Цього ж дня Румунія та Нідерланди домовилися про створення тренувального центру для українських пілотів F-16.
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