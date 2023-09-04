Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні

Про це він заявив у етері телеканалу Еспресо.

"Вперше чергу, наявність таких ракет, особливо великої дальності, тобто 120-180 км дозволить відігнати російську авіацію від лінії фронту, від прикордонних територій. Тобто може бути зменшена кількість запусків "крилатих авіабомб" по прикордонні Сумщині, Харківщини тощо", - зазначив він.

Крім того, він додав, що з наявністю таких ракет в озброєнні української армії - ворогу буде небезпечно підлітати до лінії фронту на східних областях Україні.

"Тобто мова йде про те, що ворожі цілі можуть бути зниженими ще до того, як вони вийдуть на умовні точки, з яких можливий запуск ракет, в першу чергу мова йде про некеровані авіаційні ракети, які дуже часто використовуються гелікоптерами й, в тому числі бомбардувальною авіацією", - додав Долінце.

Авіаексперт наголосив, що ключова особливість появи такого озброєння буде кількість таких ракет, які будуть передаватися.

"Тобто, якщо мова буде йти про десятки, то це мало яким чином буде впливати на ситуацію в повітряному просторі, а якщо мова йде про постачання декількох тисяч, то це буде дуже серйозний фактор", - додав він.