Чотирьом затриманим за хуліганство біля Лаври обрали запобіжні заходи
У Києві суд обрав запобіжні заходи учасникам хуліганства на території Києво-Печерської лаври – двом чоловікам і двом жінкам
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Сьогодні, 21 квітня, Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Нагадаємо, правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври 19 квітня.
Передісторія
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10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
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29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
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30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
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30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
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Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.
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Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а потім намагалися потрапити в опечатаний корпус.
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20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії на території Лаври.
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21 квітня Комісія Міністерства культури та інформаційної політики оглянула та опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
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