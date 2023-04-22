Чотирьом затриманим за хуліганство біля Лаври обрали запобіжні заходи

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Сьогодні, 21 квітня, Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври 19 квітня.

10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.

29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.

Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а потім намагалися потрапити в опечатаний корпус.

20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії на території Лаври.