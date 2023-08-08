Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми маємо бути готові до того, що Північна Корея буде постачати зброю Росії. Це цілком вірогідно, тому що є активізація відносин між цими країнами та й візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу теж був недаремним. Безумовно, що певні домовленості можуть бути. Однак треба говорити про обсяги, тобто скільки, чого та у які терміни КНДР може постачати. У Північній Кореї дійсно є виробництво артилерії як ствольної, так і реактивної. Не виключаю, що саме таку зброю КНДР може постачати Росії, а чи за допомогою Китаю, чи ні – покаже час. Ми прекрасно розуміємо залежність Північної Кореї від позиції Пекіна, бо Пхеньян підтримують тільки Пекін та Москва", - зауважив військовий експерт.



Олександр Мусієнко додав, що так само не можна виключати імовірності й того, що через механізми реекспорту, тобто не на пряму, Україна буде отримувати снаряди 155 мм, які вироблені у Південній Кореї, яка має також великі виробництва.

"Ми бачимо, що на сьогодні є дві країни, які готові у військовому плані підтримати Росію - Іран та КНДР. Щодо Північної Кореї поки була різна, суперечлива інформація про постачання зброї Росії, але ми не можемо виключати таку допомогу, яка могла бути раніше, так і відбуватиметься зараз. Це все свідчить про те, що у РФ є дійсно проблеми з військово-промисловим комплексом, тому звертається до КНДР та Ірану. Вочевидь, що Північна Корея має певні ресурси, які були налагоджені не без допомоги Китаю чи ще раніше Радянського Союзу", - зазначив Мусієнко.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни