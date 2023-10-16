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Гутерреш: гуманітарна допомога Газі та звільнення заручників мають здійснюватися безумовно, а не бути предметом обговорень

16 жовтня, 2023 понедiлок
06:01
Світ Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив, що звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників і доступ гуманітарної допомоги до сектору Гази мають відбуватися без будь-яких умов

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Кожна з цих двох цілей правомірна сама по собі. Вони не повинні ставати предметом переговорів, і їх необхідно втілювати, тому що це правильно", – сказав Гутерреш.

Раніше Гутерреш заявив, що ООН потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ до сектора Гази та закликав до негайного звільнення усіх заручників, яких утримують у Газі.

Генсек ООН також закликав закликав Ізраїль запобігти гуманітарній катастрофі в Газі на тлі попередження цивільних ізраїльською владою про необхідність евакуюватися з півночі Гази на південь до початку наземної операції ЦАХАЛ.

З аналогічною заявою щодо звільнення заручників і створення гуманітарних коридорв для жителів Гази виступив Папа Римський Франциск.

Війна в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії 9 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

Іранський аятола Алі Хаменеї заявив, що операцію з атаки на Ізраїль бойовики ХАМАС здійснили самотужки й без будь-якої допомоги. Водночас він висловив повну підтримку діям ХАМАС.

Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію "міністра фінансів" ХАМАС Джавада Абу Шамали. Крім того, ЗМІ повідомили про знищення члена політбюро ХАМАС Закарія Абу Муаммара.

У ніч на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Вночі 13 жовтня ЦАХАЛ попередив ООН, що все палестинське населення на півночі Гази має евакуюватися до південної частини протягом 24 годин.

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ООН
Генсек ООН
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
гуманітарна допомога
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