Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Комуністична партія Китаю втручається у вибори в Тайвані, - ISW

Комуністична партія Китаю втручається у вибори в Тайвані, - ISW

3 листопада, 2023 п'ятниця
07:15
Світ Тайвань

Щоб запобігти перемозі кандидата в президенти від Демократичної прогресивної партії Тайваню на президентських і законодавчих виборах, Комуністична партія Китаю використовує економічний і військовий тиск, втручаючись у вибори

Про це пише Інститут вивчення війни.

Комуністична партія Китаю (КПК) втручається у вибори в Тайвані, щоб зашкодити шансам кандидата в президенти від Демократичної прогресивної партії Тайваню (ДПП) Лай Чінг-те та зберегти більшість у Законодавчому юані на президентських і законодавчих виборах в Тайвані 13 січня. КПК вважає Лая та ДПП "сепаратистами", які загрожують статус-кво.

Представник ДПП Чан Чі-хао стверджував, що КПК маніпулювала опитуваннями, використовувала податкові інспекції та розслідування землеустрою, змушувала тайванських бізнесменів висловлювати прокитайську політичну позицію, субсидувала авіаквитки тайванським прокитайським діячам для повернення у Тайвань та використовувала інші форми економічного і військового примусу для втручання у вибори.

"Бюро розслідувань Міністерства юстиції Республіки Китай (MJIB) також вилучило 11,5 млрд нових тайваньських доларів (354,6 млн доларів США) у вигляді незаконних вхідних грошових переказів і попередило, що невідомі іноземні агенти використовують дистанційне фінансування, ставки в інтернеті та когнітивну війну, щоб вплинути на січневі події - президентські та парламентські вибори 2024 року", - йдеться у повідомленні.

MJIB не уточнило походження незаконних грошових переказів, але заявило, що посилить моніторинг громадян КНР, які приїжджають в Тайвань під приводом "соціальної взаємодії". У MJIB заявили, що невідомі організації використовують офшорне фінансування від грошових переказів, щоб робити пожертви політичним кандидатам через тайванських бізнесменів.

29 жовтня анонімний тайванський "високопоставлений урядовець" заявив, що у Тайвані створено спеціальну групу для боротьби з дезінформацією про вибори з боку КНР. Чиновник сказав, що КНР створила мережу в релігійних громадах Тайваню і через ці громади поширює дезінформацію. Члени тайванських буддистських організацій, таких як Fo Guang Shan, і організацій, що поклоняються Мацзу, наприклад, Тайваньське братство Мацу, зустрічалися з офіційними особами Управління у справах Тайваню КНР і Департаменту роботи Об’єднаного фронту у різних місцях між Тайванською протокою.

Що відомо про відносини між Китаєм та Тайванем

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єди

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями". Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

5 травня у США наголосили, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років. Вже 8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

У травні військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі. 

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку. 

Уранці 8 червня у відповідь на входження 37 китайських військових літаків у зону ППО острова, Тайвань активував свої системи. Частина літаків потім полетіла в західну частину Тихого океану. 

9 серпня десять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним кордоном між Китаєм та Тайванем. За словами міноборони країни, це стало другим подібним вторгненням за тиждень. 

Згодом, 19 серпня, Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США. Тоді ж Державний департамент США закликав країну припинити тиск на острів і розпочати "змістовний діалог".

Міноборони Тайваню повідомило про відновлення військової активності Китаю навколо острова. Зокрема відомо про 13 літаків, що увійшли в зону "реагування" Тайваню, і п'ять кораблів, що здійснюють патрулювання в стані бойової готовності.

Також у відомстві Тайваню заявили, що існує ризик ескалації напруженості та загрозі регіональній безпеці через постійні військові маневри армії Китаю в Тайванській протоці.

У середу, 30 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі здійснив візит до Китаю з метою стабілізації турбулентних відносин між Лондоном та Пекіном. Того ж дня парламент Британії вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі, порушивши політичне табу під час візиту міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі до Китаю. 

18 вересня Міністерство оборони Тайваню повідомило про 103 китайських військових літака над морем. У відомстві закликали КНР припинити "руйнівні, односторонні дії".

22 вересня Тайвань заявив, що за 24 години виявив 32 літаки військово-повітряних сил Китаю та 7 суден PLAN навкол

Китай
вибори
Тайвань
Читайте також:
Авдіївка
2 листопада, 2023 четвер
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
1 листопада, 2023 середа
Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 листопада
08:21
Непокаране зло повертається
У Вроцлаві організували виставку "Трибунал над Росією" та збиратимуть гроші для українських медиків на концерті
08:21
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Обстріл України у ніч на 3 листопада: є влучання у Харкові та на Одещині
08:11
Австрія
Австрія і Британія спільно депортуватимуть нелегальних мігрантів у третю країну
08:06
корабель
Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні
08:05
OPINION
Валерій Залужний
Ази військової стратегії від генерала Залужного 
08:00
Огляд
Зелене світло для РФ вперше за 33 роки? Чи небезпечний вихід Москви з Договору про заборону ядерних випробувань
07:52
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 дрони та ракету Х-59
07:45
Оновлено
окупанти
Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 24 танки та 38 артсистем, - Генштаб
07:37
Прапор США
Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
07:36
окупанти Мелітополь
На ОРЛО школярів навчають плести сітки та виготовляти окопні свічки для окупантів
06:50
Армія Ізраїлю
Вночі ЦАХАЛ знищив декілька загонів терористів у секторі Гази
06:47
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше очолила жінка
06:33
Авдіївка
ISW припускає, що окупанти планують атакувати Авдіївський коксохімічний завод
06:32
Дональд Трамп
Сини Трампа у суді заперечують провину у справі про шахрайство та перекладають її на бухгалтерів компанії
06:25
шторм
Хлопчик з України загинув через ураган в Бельгії, - прокуратура
06:22
Українські сили успішно просунулися біля Кліщіївки та на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:02
Анонс
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
05:31
Китай, підводний човен
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні в свої води
03:21
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 листопада
02:25
Джон Кірбі
Це показує, наскільки важливо й далі підтримувати Україну: США відреагували на статтю Залужного
02:08
Петро Оленич
Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману
01:28
У Росії "націоналізували" кондитерську фабрику "Конті-Рус" Бориса Колеснікова
00:58
Кріштіану Роналду
FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували
00:36
Марченко і Медведчук
Маєтки Медведчука й Марченко в Україні не конфісковано, їх досі охороняють, – Bihus.Info
00:27
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала повернення на корт
2023, четвер
2 листопада
23:45
Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації
22:41
Еммануель Макрон і Шавкат Мірзієєв
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:12
Анатолій Васянович
Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович
22:07
ракета Онікс
Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
22:01
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
21:48
Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця
21:19
Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони
21:13
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
20:59
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом
20:14
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV