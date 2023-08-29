У Тайвані заявили про ризик ескалації конфлікту з Китаєм через військові маневри в протоці біля острова

Про це міноборони острова заявило у X.

Тайвань закликав Пекін до відповідальності та припинити односторонні дії, які порушують регіональну стабільність.

Як додали в міністерстві, 29 серпня було зафіксовано 24 літаки збройних сил Китаю, зокрема винищувачі J-10 і J-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення KJ-500, транспортні Y-9 та безпілотники, 12 з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки або увійшли у південно-західну зону ідентифікації протиповітряної оборони острова.

Літаки здійснювали спільне бойове патрулювання з 5 кораблями армії Китаю.

Фото: міноборони Тайваню

Що відомо про ситуацію з військовими літаками Китаю на території Тайваню

Підтримка миру та стабільності в Тайванській протоці - це спільна відповідальність всіх сторін регіону і це має вирішальне значення для безпеки та добробуту Індо-Тихоокеанського регіону, - наголосили у міноборони Тайваню.

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю", та неодноразово погрожував вторгненням.

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями".

Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

5 травня у США заявили, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років.

8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

14 травня військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.

Уранці 8 червня у відповідь на входження 37 китайських військових літаків у зону ППО острова, Тайвань активував свої системи. Частина літаків потім полетіла в західну частину Тихого океану.

9 серпня десять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним кордоном між Китаєм та Тайванем. За словами міноборони країни, це стало другим подібним вторгненням за тиждень. Пізніше, 19 серпня, Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США.

25 серпня Міноборони Тайваню повідомило про 13 літаків, що увійшли в зону "реагування" Тайваню, і п'ять кораблів, що здійснюють патрулювання в стані бойової готовності