На Одещині мобілізували чоловіка з епілепсією, він помер у військовій частині

Про це повідомив колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ та профілактики захворюваности Павло Поламарчук.

Він зазначив, що місцевий військком Олександр Стахов самостійно погодив призов 29-річного Бориса у пришвидшеному режимі. Також, за його словами, мобілізацією займався майор, який особисто знав загиблого.

Активіст заявив, що рішення про мобілізацію Бориса ухвалили через те, що було необхідно "виконати поставлений план Генерального штабу Збройних Сил України". Він зазначив, що чоловік пройшов медкомісію за дві години, після чого одразу опинився у військовій частині.

Уночі того ж дня мобілізованого почало нудити. А на ранковому строю в Бориса стався напад, після чого він знепритомнів. Медичної допомоги, за інформацією Поламарчука, чоловікові не надали. Увечері у нього стався ще один напад, лікарі констатували смерть.

Інцидент виданню "Інтент" прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що документи про здоров'я та придатність Бориса до військової служби ТЦК отримав від працівників лікарні, де той проходив медкомісію.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на інцидент. Він зазначив, що як і суспільство, має багато запитань до службових осіб, які ухвалили рішення про мобілізацію Бориса. Водночас він зазначив, що як голова ОВА він має дочекатися результатів слідства та правової оцінки дій службовців Березівського ТЦК.

"Я переконаний, що всі винні будуть покарані. Публічно. Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", - написав він.

Спеціалізована військова прокуратура Одеської області розпочала розслідування. Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання меддопомоги Борису. Було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України («умисне вбивство»), за фактом смерті 01.08.2023 о 22-й годині військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини.

"Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини", - зазначили в прокуратурі.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.

Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.

1 серпня прокуратура провела майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей, де виявили схему з уникнення призову на військову службу. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у військкоматах мають працювати люди, які мають гідність і бачили війну, ті, що розуміють цінність захисту України, а не "ціну рішення".

Згодом на зловживанні посадовими обов'язками викрили військкомів Полтавщини, Черкащини та Києва.