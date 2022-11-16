Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Він зазначив, що Росія масово використовує крилаті ракети. Зокрема, вони вже пролітали над Молдовою. За словами Сергія Згурця, це питання часу, що російські ракети не влучать в об’єкт у Польщі впритул з українським кордоном.

"Надзвичайна увага поляків,зібрання комісії НАТО за вимогою 4-ї статті договору Альянсу - ознаки того, що ми поступово посуваємося до того, що Альянс має по-іншому переглянути свою стратегію щодо взаємодії з Україною. Пропозиції про те, що треба прикривати повітряний простір над Україною є абсолютно доречними на поточному етапі", - наголосив експерт.

Сергій Згурець зауважив, що це головний висновок, якого мають дійти НАТО та США щодо формування своєї політики про захист повітряного простору України, адже куди долетить наступна ракета РФ, ніхто не знає достеменно.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Увечері речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Пізніше стало відомо, що уряд Польщі перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці, зокрема збирає факти для визначення підстав імовірного застосування ст. 4 Північноатлантичного договору.

У ніч проти 16 листопада МЗС Польщі заявило, що "о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща".

Президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що поки не має інформації про походження ракети, яка впала в Пшеводуві.

15 листопада президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.

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