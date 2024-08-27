Про F-16 у відбитті атаки РФ 26 серпня та сенсаційну новину - випробування нової української балістичної ракети. Колонка Сергія Згурця

Про атаки РФ 26 та 27 серпня

Сьогоднішня доба проходить з низкою тривожних і позитивних новин, які стосуються і фронту, і наших арсеналів, і російських спроб зруйнувати нашу енергетичну систему на тлі найпотужнішої комбінованої атаки ворога з початку широкомасштабного вторгнення. Нагадаю, вчора, 26 серпня, було використано 127 далекобійних ракет і 109 дронів-камікадзе. Сьогодні - 10 ракет і 80 дронів.

Після останніх ворожих атак стало відомо, що Україна 26 серпня вперше використовувала західні винищувачі F-16, точніше вже українські винищувачі F-16, для відбиття російських ракетних ударів. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції. Він сказав, що в рамках величезної ракетної атаки ми за допомогою F-16 збили деякі ракети й дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Це вкрай важлива новина, тому що це перше бойове використання цих багатофункціональних літаків в Україні.

Саме такий сценарій на початку і розглядався, що ці літаки в першу чергу будуть використовувати для протиповітряної оборони. Це концепція НАТО, тому що в країнах Альянсу саме літаки здійснюють головну роботу щодо знищення повітряних загроз, а на додаток до них є наземні ЗРК. Літаки F-16 мають радари, ракети, які достатньо ефективно справляються з ворожими ракетами. Повторю, що це перший етап використання літаків F-16 Повітряними Силами України.

Про нову українську балістичну ракету

А ще Володимир Зеленський повідомив майже сенсаційну новину про те, що було випробувано нову балістичну ракету, яку тривалий час розробляли українські підприємства. Зеленський сказав, що ця ракета пройшла вдалі випробування. Проте невідомо, коли саме ці випробування були. Нагадаю, що декілька днів тому президент України говорив про те, що у нас є далекобійний ракето-дрон "Паляниця", але є й інші зразки озброєння. Щодо інших зразків озброєння, то це те, що мається на увазі під оперативно-тактичною ракетою.

Тривалий час КБ "Південне" розробляло проєкти під назвою "Сапсан" і "Грім-2". Тоді наводились різні показники, що ця ракета може мати дальність до 500 км, вагу бойової частини 490 кг. Ми не знаємо, чи справді такі технічні показники збереглися. Але це вкрай важливий крок, пов'язаний з тим, що відбувається прогрес у нашій ракетній програмі, де до "Паляниці" та вже відомого комплексу "Нептун" додається ще один зразок.

Але на полі бою це буде відчутно лише тоді, коли ця зброя буде виготовлятися серійно, коли наші підрозділи матимуть опрацьовані тактики використання цього зразка озброєння. І такої зброї буде вдосталь у порівнянні з ATACMS, яких у нас є небагато і які ми не можемо використовувати по об'єктах ворога. Думаю, що свою ракету ми можемо використовувати без обмежень. Питання - лише в серійному виготовленні й у масовому застосуванні цієї зброї.

Ситуація на фронті

Все це впливає на те, що відбувається на лінії фронту, тому що на тлі цих позитивних новин є і тривожні речі. Насамперед це стосується Покровського напрямку. Покровськ – важливий логістичний хаб, від утримання якого залежить ситуація на інших ділянках фронту. До Покровська близько 12 км.







Зараз ворог, використовуючи перевагу в живій силі й техніці, наближається до цього важливого пункту нашої оборони. Сьогодні низка джерел повідомили про те, що на лінії Гродівка й Новогродівка противник суттєво просунувся в Новогродівці. Це суттєва проблема для нашої лінії оборони на цій ділянці. Хоча вчора відбулася ставка Верховного Головнокомандувача, на якій було сказано про те, що цей напрямок буде посилено.

Про деталі щодо Покровського напрямку сьогодні розповів головком Олександр Сирський, який дав пояснення. Він говорив про Курський та Покровський напрямки. Сирський казав, що зараз ворог на Покровському напрямку має перевагу в живій силі, техніці, артилерії та авіації, що ворог протискається, хоча зазнає значних втрат. А щодо задуму наступу на Курщині, то він певним чином мав вплинути на відволікання сил противника з Покровського напрямку. Поки що цього не сталося, але Курський напрямок залишається одним з важливих, пріоритетних військово-політичних дій.

З приводу Курського напрямку, сьогодні були коментарі від президента України. Володимир Зеленський сказав про те, що Курський наступ є елементом нашого Мирного плану. Він не деталізував, яким чином це буде трансформовано в Мирний план, хоча це є однією зі складових.

Наразі відомо, що ЗСУ здійснюють просування по декількох напрямках в Курській області. Однак просування дещо уповільнилось, тому що є ділянки спротиву.







На мапі бачимо, що російські груповання перебувають в зоні, яку по периметру контролюють наші Збройні сили. Зараз ЗСУ використовують свій потенціал для того, аби знищувати ділянки російського спротиву. Розуміємо, що українські війська будуть і далі утримувати цей плацдарм. А от по якій лінії, ми поки що не можемо сказати, але розуміємо, що Курський напрямок і далі залишається пріоритетним в діях наших Збройних сил і Сил оборони.

Про українські роботизовані платформи

А далі ми поговоримо про інші технічні речі, які стосуються запровадження нових технологій на полі бою, а саме про роботизовані платформи. Відомо, що низка компаній виготовляє вже подібні зразки, які застосовують ЗСУ. Долучимо до розмови Ігоря Чайківського, засновника компанії "Роботизовані комплекси", яка розробила наземний роботизований комплекс "Мураха".

Український розробник розповів, що завдання, яке ставить компанія до роботизованого комплексу, є доволі скоромним. Перш за все - логістичні завдання, тобто підвіз боєприпасу, провізії, інколи евакуація. Система удосконалюється, бо має стати якомога якіснішою та продуктивнішою на полі бою. На сьогодні вже компанія має певний обсяг замовлень. Є сподівання, що таких замовлень ставатиме більше, а "Роботизовані комплекси" зможуть їх задовольнити. Крім того, у компанії є потенціал, аби збільшити обсяг виробництва.

Ігор Чайківський зазначив, що серед українських розробників та виробників роботизованих платформ існує взаємодопомога та інтеграція різних систем. З боку держави робляться суттєві кроки, щоб така взаємодія посилювалася та покращувалася. Щодо закордонних виробників таких платформ, то Україна на сьогодні є однієї з прогресивних країн у виготовленні не тільки моделей чи прототипів бойових роботів, а й у виробництві та застосуванні таких роботів. Це унікальний приклад для більшості компаній інших країн, які пробують чи виготовляють аналогічні комплекси. Відповідно, взаємодія з іноземними компаніями відбувається, а далі буде тільки поглиблюватися та посилюватися. Україна залишається військовими полігоном для випробування різних військових технологій, тому, звичайно, інтеграція та взаємодія з закордонними виробниками тільки посилюватиметься.

Засновник компанії "Роботизовані комплекси" зауважив, що у РФ також рухаються у напрямку розвитку роботизованих систем, створюють їх на різних платформах, вкладають колосальні кошти. Однак нам нема що переймати у ворога, маємо свої гарні зразки. До того ж наші закордонні партнери набагато краще технологічно розвинуті, ніж противник, тому Україна переможе і правда буде за нами.

Резюмуючи слова пана Ігоря, нагадаю, що команда компанії "Роботизовані комплекси" розробила платформу "Мураха", яку вже використовують наші військові. А за "Мурахою" будуть й інші проєкти, які будуть більш ефективними у порівнянні з викликами, що існують сьогодні на полі бою.