Дебют модернізованого "Нептуна", дозвіл США на удари по РФ та технології на фронті. Воєнні підсумки тижня

Удари "Нептуном" по ворогу

Українська протикорабельна ракета Р-360 зі складу берегового мобільного комплексу "Нептун" пройшла модернізацію і зараз використовується для ударів по наземних об'єктах на території Російської Федерації. Такі висновки можна зробити з подій сьогоднішньої ночі. Йдеться про те, що близько другої ночі, за повідомленням Генерального штабу, було завдано удар по поромній переправі та перевальній нафтобазі у морському порту Кавказ на півострові Чушка Краснодарського краю Російської Федерації. Через цю базу пальне йшло в Крим та використовувалося російськими окупантами на півострові, а також на тимчасово захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей.

Удар по нафтобазі в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами комплексу "Нептун". Є повідомлення, що було використано одразу вісім ракет, а російські засоби ППО з цим не впоралися, хоча міноборони агресора заявило, що Краснодарський край атакували п'ять ракет "Нептун" і 29 безпілотників, звісно, що всі ці ракети й безпілотники "були збиті".

Як на мене, це перше використання ракет "Нептун" по об'єктах на території Російської Федерації. Бойове хрещення ця розробка, як ми всі пам'ятаємо, пройшла 13 квітня 2022 року, коли українська ракета потопила флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", відтоді цей комплекс використовувався ще неодноразово, зокрема для ударів по великому десантному кораблю "Костянтин Ольшанський".

Тоді було зрозуміло, що ця ракета модернізована і має більшу дальність - понад 300 км, збільшену бойову частину й оновлену систему управління, самонаведення. Розробником цього комплексу є Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Тому ворог так активно намагався зруйнувати потужності цього підприємства. Добре, що основні потужності було релоковано в інше місце. Як ми бачимо, зараз ця розробка виготовляється у значній кількості для того, аби використовуватися на полі бою. Боєприпаси виготовляють в кооперації 20 українських підприємств, найскладніша частина - це активна головка самонаведення.

Порт Кавказ, по якому був завданий удар - це другий за вантажообігом порт Російської Федерації. Нагадаю, що напередодні було завдано удару і по поромній переправі Керч, яка розташована навпроти порту Кавказ. Це є ознакою системної роботи, коли перерізається ця артерія, яка забезпечує окупантів завдяки поромній переправі та позбавляє ворога можливості використовувати свою нафтобазу.

Дозвіл на використання західної зброї по РФ

Почалися вже такі зміни й в підходах від наших партнерів у використанні західної зброї. Ми знаємо наскільки гострою була дискусія щодо скасування заборони на використання західної зброї й зараз вже є низка публікацій та заяв щодо цього. Насамперед згадаю The Wall Street Journal, де написали, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані боєприпаси GLSDB та артилерію для ударів по території Російської Федерації з якої росіяни атакують Харківщину, утім ці дозволи не поширюється на використання ракет ATACMS. Також сказано, що ця стратегія дозволяє використовувати HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються ворогом для атак на Харківщину. Було й підтвердження з української сторони.

У будь-якому разі в цій ситуації є певний присмак, якщо ворог буде наступати, наприклад, не на Харківщину, а на інші ділянки у Сумській чи Чернігівській областях, знову треба буде звертатися за дозволами? Й чому не використання ATACMS? Ворог використовує авіацію на своїх летовищах, які мають відстань до 200 км і важко зрозуміти як літак застосовуватиме свої КАБи - спрямує на Харківщину, чи на інші наші міста? Я сподіваюсь, що це лише перший крок перед тим, аби насправді скасувати заборону на використання в тому числі й ATACMS.

Щодо систем протиповітряної оборони так само є деталь. В одному із закордонних видань, з посланням на представника пентагона, сказано, що ніколи Сполучені Штати не накладали обмеження на те, аби комплекси протиповітряної оборони не використовувались проти російських літаків над російською територією. Це цікава для мене деталь, бо ми пам'ятаємо публікації в Bild, де говорилося, що після того, як українські Збройні сили торік використали Patriot для знищення двох російських літаків і трьох гелікоптерів, то після цього були дзвінки до Києва, мовляв, ми вам не будемо постачати ракети до Patriot, якщо ви будете так використовувати нашу зброю попри наші обмеження. У будь-якому разі ситуація залишається начебто з прогресом, але ці нюанси, думаю, треба скасовувати, переходити на повномасштабне використання американських арсеналів, що в принципі буде абсолютно відповідати позиції бойових дій.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що американський президент Джо Байден навіть після цього дозволу демонструє свою нерішучість під впливом путінського шантажу.

"Байден протягом усіх років свого президентства у підтримці України був якийсь паліативний - робив усе наполовину. Тому я схильний думати, що цей дозвіл відбувся під тиском того, що його політичний опонент Трамп почав перегравати своєю непередбачуваністю і тим, що почав робити начебто дикуваті заяви: забомбить Москву і Пекін. Усі ж ми розуміємо, питання тут трішечки в іншому, сьогодні політики на кшталт прогнозованого, професійного, досконалого Байдена програють авантюристам на кшталт Путіна і Трампа. Тому Байден начебто розтягується в такому шпагаті. Мені здається, він усвідомив зроблені стратегічні помилки 2023 року, бо це були жахливі помилки адміністрації Байдена", - пояснив він.

Військовий експерт нагадав, що найбільший у США аналітичний центр RAND Corporation підрахував, що для захисту Україні необхідно 7500 зенітних ракет на рік, а для наступу 26 тисяч. Водночас Сили оборони мають суттєво менше боєприпасів, навіть якщо порахувати загалом ракети Storm Shadow, SCALP-EG та інші: "Якби Україні надали шанс наприкінці 2022 року, або у середині 2023 року, то ситуація була б зовсім іншою, ми були б у кращій ситуації, ніж зараз".

Бадрак наголосив, що зараз Україні необхідно прискорити виготовлення своїх власних ракет. Можливо, вони могли б бути з американськими чи європейськими компонентами, але це будуть українські ракети. Тоді й питання про заборону чи дозвіл на їхнє використання не поставатиме.

"Тепер питання полягає в чому, чи здатен буде Байден повернутися до лідерства у НАТО, яке втратив певною мірою через Трампа. Ще один нюанс, мені здається, що Байден побоюється, що апетит українців буде зростати і якби він дозволив використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії, то одразу було б наступне прохання - передати Tomahawk, про що вже давно кажуть в експертних колах. Адже певні ракетні заводи розташовані на відстані 1500-1800 км від кордону і для того, щоб їх знищити потрібні саме комплекси Tomahawk, які можуть бити з землі до 2500 км і це влаштувало б українську сторону", - розповів експерт.

Цілі війни та мирні перемовини з РФ

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння вважає, що українські цілі у війні не збігаються з нашими стратегічними партнерами. Адже Захід зацікавлений саме у збереженні України та повільному виснаженні Росії, а не тотальному знищенні путінського режиму.

"Ми бачимо, що для Байдена, для адміністрації Байдена, знищення режиму Путіна не входить в його плани й досі Захід немає політичного рішення щодо Росії й щодо злочинного режиму Путіна. Один крок позитивний відбувся, буквально ми про нього дізналися сьогодні, я маю на увазі, відмову Китаю бути учасником Саміту миру у Швейцарії, Росію не посадили за стіл перемовин на рівних умовах, на чому наполягав Пекін, й ось тут є дуже глобальна суперечність. Пекін і Москва хочуть рівноправних відносин, але якщо західний світ дозволить ці рівноправні відносини, то система цінностей демократичного світу буде одразу зруйнована. Тому й Байден зараз коливається - що робити, начебто потрібні якісь перемовини, консультації, а з іншого боку, якщо робити це, як колись робив Макрон, то це призведе до подальшої ескалації та заохочення Москви до знищення України повністю", - пояснив експерт.

Бадрак згадав про заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, мовляв, економіка Росії розрахована приблизно на 5-6 років: "І, що через 5-6 років ми (західний світ, - ред.) їх зможемо зруйнувати - обмовився по Фрейду, як кажуть. Захід фактично налаштований на довготривалу, виснажливу війну, а для України вони не залишають жодних перспектив у тому, щоб знищити режим Путіна. За цих умов є можливість тільки одна: максимально виконати безпекові угоди у частині військово-технічного співробітництва, бо це єдине зараз потужне джерело отримання технологій і створення технологічних переваг".

За даними військових, близько 50% задач на фронті вирішується завдяки дронам, водночас понад 80% втрачається через роботу засобів РЕБ, в тому числі й українських.

"Це говорить про те, що дронова стратегія і нарощування можливостей - наземних роботизованих комплексів, морських роботизованих комплексів, дає свої дуже важливі результати. Ми бачили знищення десантних катерів Чорноморського флоту, бачили дуже цікаву ситуацію, коли російська сторона відкривала хаотичний вогонь з усіх своїх можливостей, але нічого не змогла зробити. Отже, ситуація в тому, що масове використання дешевих технологій може дозволити серйозно стримувати ворога, але нам не вистачає тепер стратегічної складової - збивати ракети ворога на його території", - підсумував військовий експерт.