Окупанти почали терміново будувати нову лінію оборони поблизу Нікольського, - радник мера Маріуполя
Російські війська розпочали терміново будувати нову лінію оборони на Нікольському напрямку тимчасово окупованої Донецької області
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - пише Андрющенко.
Фото: скрин deepstatemap
Крім того, Андрющенко розповів, що росіяни розпочали інтенсивне укріплення в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.
Радник міського голови Маріуполя припустив: "Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму". Йдеться про лінію Нікольське - Мангуш.
Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія
12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.
24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.
5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.
13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.
27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТрО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.
29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про успіхи на Бердянському і Маріупольському напрямках.
31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.
1 серпня військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що на захід від Вугледара тривають бої за Приютне й Новодонецьке.
4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.
5 серпня командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.
10 серпня у Генштабі заявили, що Сили оборони мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського.
15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного, закріплюються на досягнутих рубежах.
16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
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