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ОП: Україна оскаржить зернові обмеження ЄС у разі продовження заборони

1 вересня, 2023 п'ятниця
16:21
Економіка зерно, пшениця

Україна вимагатиме скасування заборони на ввезення нашого зерна, яку запровадили п’ять країн Європейського Союзу

Про це інформує заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю Bloomberg.

"Якщо Єврокомісія продовжить своє рішення щодо імпорту зерна з України, ми будемо скаржитися в арбітраж за нашою угодою", – наголосив чиновник.

Польща, яка разом з Угорщиною, заявила продовжити обмеження самостійно, якщо Єврокомісія не зробить такого кроку, викликала незадоволення Жовкви.

Заступника голови ОП сказав, що Варшава не може діяти на свій розсуд і що Єврокомісія має застосувати юридичні санкції за порушення єдиного ринку.

При цьому чиновник заявив, що де-факто відбувається блокада українського продовольства: "Де-юре Польща не блокує транзит, але де-факто – були протести, збільшують час перевірки наших продуктів на кордоні. Де-факто це блокада".

Транзит українського зерна через ЄС

2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.

Раніше БолгаріяСловаччинаУгорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.

21 квітня стало відомо, що Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про транзит українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.

Наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

Офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію.

Європейська комісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України у 5 країн ЄС.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

28 липня міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що її країна відіграє значну роль у транзиті зерна та сільськогосподарської продукції з України. Майже 20 мільйонів тонн уже пройшли транзитом через країну. 

4 серпня Польща представила ЄС розрахунки інвестицій, необхідних для збільшення експорту агропродукції з України через польсько-український кордон на світові ринки.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 18 серпня, прибув з візитом до Бухареста: разом з румунським колегою Марчелом Чолаку вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці з транзиту українських товарів.

Очільниця Молдови Мая Санду заявила, що її країна підтримує Україну у війні з Росією та готова допомогти з транзитом зерна. Вона висловила подяку за мир.

Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що країна прагне продовжити заборону на продаж українського зерна в п’яти країнах-членах ЄС.  

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експорт зерна
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