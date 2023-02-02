70 українських військових прибули до Німеччини, щоб опанувати ракетний комплекс Patriot

Українські військові 2 лютого прибули до Німеччини для того, аби опанувати зенітний ракетний комплекс Patriot. За інформацією німецьких журанлістів, група з близько 70 українців приземлилася у вівторок і сьогодні має розпочати навчання. Нагадаємо, що німецький уряд після консультацій із США вирішив надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків.

ЄС розширює тренувальну місію для ЗСУ

Іще 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в межах навчальної місії European Union Military Assistance Mission. У результаті чого загальна кількість навченого персоналу EU MAM досягне 30 тисяч осіб.

Топ-посадовці ЄС в Києві

2 лютого з візитом до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії. Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн.

Прем‘єр Денис Шмигаль на зустрічі з Боррелем закликав ЄС якнайшвидше запровадити санкції проти Росатома.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Урсула фон дер Ляєн передала звіт за результатами другої частини опитувальника, який раніше надала Україна, тож тепер опираючись на нього наша держава розпочне процес переведення законодавства у відповідність до норм ЄС.

Відзначимо, що завтра, 3 лютого, в Києві пройде саміт Україна - ЄС.

ЄС виділив Україні ще €545 млн допомоги

У четвер, 2 лютого, Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн та ще додаткові €45 млн для місії військової допомоги. Загалом, з сьомим пакетом допомоги, загальний внесок ЄС у рамках EPF становитиме €3,6 млрд. Своєю чергою додаткові €45 млн були надані для Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Основною метою цієї допомоги наразі є забезпечення необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності українських військових.

На Донеччині з'явився підрозділ СОБР для придушення бунтів в росармії

Російське військове керівництво перекинуло на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування СОБР, для придушення бунтів серед своїх військових. У ЗСУ повідомили, що морально-психологічний стан російського війська на тому напрямку "дещо пригнічений".

У полон ЗСУ здалися 10 російських військових, які мародерили в Бучі та Ірпені

У районі Вугледара на Донеччині у полон ЗСУ здалися 10 російських військових зі 155-ї бригади морської піхоти РФ: саме ця бригада заходила в Ірпінь та Бучу.

За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зазнала втрат у війні проти України, зокрема понад 129 тис. військових, 3211 танків, 2212 артсистем та 222 засоби ППО. За цю добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО. Детальніше за посиланням.

В Маріуполі пролунало кілька вибухів на базах окупантів

Сьогодні в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі бази окупантів та місцях дислокації їхніх систем протиповітряної оборони. Прильоти зафіксовано в районі колишнього торговельного центру Порт-Сіті, де окупанти та представники "Єдиної Росії" облаштували собі базу, та в полях біля 23-го мікрорайону, де росіяни ховають ППО.

Над Чорним морем ППО збила російський безпілотник

2 лютого, над Чорним морем українська ППО збила російський безпілотник "Орлан-10".

США не заперечуватимуть, якщо союзники передадуть Україні винищувачі F-16

За інформацією американській журналістів, США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку F-16 в Україну. При цьому американські чиновники схильні не передавати винищувачі зі свого арсеналу. Високопосадовці вважають, що для США відправити свої винищувачі було би дорогим і складним заходом, який "не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО".