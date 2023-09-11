Політолог Магда пояснив, чому Путін і Сі Цзіньпін проігнорували G20

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відсутність Путіна й Сі Цзіньпіна на саміті G20 свідчить про те, що в такий спосіб вони протиставлять себе демократичному світу. У західних ЗМІ була карикатура, де Путін і Сі Цзіньпін після вечірки в одному ліжку дивляться по телевізору, що відбувається на G20. Тобто вони показали, що будуть грати з БРІКС, а інші будуть підлаштовуватися", - зазначив Магда.

За словами директора Інституту світової політики, узгоджена політична позиція Москви й Пекіна передує візиту Путіна на форум "Один пояс, один шлях", який відбудеться в Китаї у жовтні.

"Це буде візит васала до сюзерена. Тобто Путін приїде звітуватися перед Сі Цзіньпіном про ситуацію у РФ, у тому числі про перебіг війни з Україною", - підкреслив Магда.

Що відомо про саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти. Згодом у Нью-Делі визнали Африканський союз постійним членом G20.

Згодом зазначалося, що Україна сподівається, що учасники саміту G20 у фінальному комюніке засудять російську агресію: участь РФ в обговоренні ускладнює процес.

Зранку 9 вересня повідомлялося, що учасники саміту G20 не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Того ж дня учасники саміту G20 ухвалили підсумкову декларацію: у ній "всі держави" закликали до миру, але не засудили повномасштабну російську агресію проти України.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що Україна вдячна партнерам, які "намагалися включити в текст декларації сильні формулювання". За його словами, водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися, адже очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію.