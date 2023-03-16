Польських медиків допустять до Саакашвілі, - журналіст Йозвяк
Офіційні особи Європейського Союзу ствердили, що польську команду медиків допустять до експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі
Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у твіттері.
"Офіційні особи ЄС: медична команда Польщі отримала доступ до Саакашвілі. Поки що немає дати, коли вони поїдуть до Грузії. І мова не йде про переведення колишнього президента до Польщі чи кудись ще", - ствердив він.
Наразі експрезидент Грузії перебуває у лікарні, куди його перевели з в'язниці. У розмові з журналістами Sky News він сказав, що перебуває на межі смерті й постійно відчуває нестерпний біль.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи. Там Саакашвілі оголосив про голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. 20 листопада Саакашвілі припинив голодування, а 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечили, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки. Це звернення підтримала Верховна Рада.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. А згодом Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі.
- 2 березня апеляційний суд у Тбілісі відхилив позов адвоката експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі про відтермінування вироку за станом здоров'я.
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