Польських медиків допустять до Саакашвілі, - журналіст Йозвяк

Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у твіттері.

"Офіційні особи ЄС: медична команда Польщі отримала доступ до Саакашвілі. Поки що немає дати, коли вони поїдуть до Грузії. І мова не йде про переведення колишнього президента до Польщі чи кудись ще", - ствердив він.

Наразі експрезидент Грузії перебуває у лікарні, куди його перевели з в'язниці. У розмові з журналістами Sky News він сказав, що перебуває на межі смерті й постійно відчуває нестерпний біль.