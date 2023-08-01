Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік.

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", - написав Афрік.

Що відомо про Кримський міст

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила у підриві Україну.

26 липня в СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у жовтні 2022 році.

30 липня видання Express повідомилои про те, що у Великій Британії тренується група з 2 тисяч елітних українських військових, що має стати передовою силою та відвоювати Крим до Різдва.