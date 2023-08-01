Пошкодження Кримського мосту відзняли з супутника: фото Американського інституту підприємництва
З'явилися нові супутникові знімки з Кримського мосту, який постраждав від вибухів 17 липня - показали ремонтні роботи російських окупантів
Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік.
"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", - написав Афрік.
Що відомо про Кримський міст
8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила у підриві Україну.
26 липня в СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у жовтні 2022 році.
30 липня видання Express повідомилои про те, що у Великій Британії тренується група з 2 тисяч елітних українських військових, що має стати передовою силою та відвоювати Крим до Різдва.
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