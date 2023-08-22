Процес відбувається: президент Польщі підтвердив переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі

Про це Дуда сказав на пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою, пише AP.

Президент Польщі розповів, що поінформував португальського колегу "про реалізацію заяв Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі".

"Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив він, не навівши жодних подробиць.

Він водночас додав, що дії Москви та Мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в нашій частині Європи".

"Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – додав президент Польщі.

Де Соуза своєю чергою зазначив, що "з розумінням поставився до занепокоєння Польщі", та пообіцяв від імені Португалії подальшу підтримку в межах НАТО.

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Ще з середини березня президент РФ Володимир Путін почав шантажувати світ ядерною зброєю та заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

Натомість в Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України. На думку експертів, оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не має відношення до ризику розпалювання ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким. Таким чином Путін лише намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації.

Наступного дня після заяви Путіна секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.

У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".

Міжнародна ініціатива із заборони ядерної зброї (ICAN) відмітила, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до катастрофи.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН. Також там звернулися до білоруського суспільства з закликом не допустити злочинів Росії на їхній території, адже це ще більше перетворить країну на заручника Москви й матиме катастрофічні наслідки в майбутньому.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що Росія ще не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки. Він переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда 27 червня заявив, що присутність ПВК Вагнера та Пригожина в Білорусі є важливим питанням безпеки та потребує рішучої реакції з боку НАТО

28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника".

Президенти Польщі, Латвії та Литви Анджей Дуда, Егліс Левітс та Гітанас Науседа написали листа генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та партнерам по Альянсу, у якому закликали вжити заходів для протидії загрозам, які виникають у зв'язку з агресивними діями Росії та мінливою ситуацією в Білорусі.

Заступник міністра нацоборони Польщі Марчін Очепа вважає, що застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, але повністю виключати такий варіант не можна.

Згодом лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні, адже КНР не хоче остаточно псувати стосунки з ЄС.

У кінці липня у МЗС РФ заявили, що гіпотетичне виведення російської тактичної ядерної зброї з території Білорусі буде можливим "лише у разі відмови США та НАТО від деструктивного курсу на цілеспрямований підрив безпеки Росії та Білорусі.