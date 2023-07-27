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Росіяни під виглядом "оздоровлення" вивезли до Білорусі понад 3 тис. українських дітей, - Кислиця

27 липня, 2023 четвер
05:43
Війна з Росією Сергій Кислиця

Російські окупанти під виглядом "оздоровлення" вивезли до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей з тимчасово окупованих територій України

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу, передає Укрінформ.

Він звернувся до членів від Білорусі щодо проблеми насильницького переміщення українських дітей з окупованих територій, зазначивши, що їх "піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії".

Крім депортації до Росії, переміщення в межах окупованих територій, дітей вивозять і до Білорусі. Так, з початку вторгнення до Білорусі з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей під виглядом "оздоровлення" вивезено понад 3 тис. українських дітей, наголосив постпред.

Депортація українських дітей до Росії та Білорусі

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

Також стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Було відкрито кримінальне провадження.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. А ще він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Натомість у держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської Республіки Калмикія близько 280 дітей.

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України. Це, зокрема, міністри культури та освіти Росії.

18 липня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

Згодом, про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Але голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. На таке Кислиця попросив ООН відреагувати на зізнання ЧХ Білорусі у депортації дітей з України.

21 липня повідомлялось, що росіяни вивезли 100 дітей з ТОТ Херсонщини у Саранськ до санаторію. Також стало відомо, що російське мінприроди організувало "відпочинок" 77 дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької області у Ставрополі.

Україна
Росія
Білорусь
ООН
Радбез ООН
окуповані території
окупанти
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