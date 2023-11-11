Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
Огляд

Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
11 листопада, 2023 субота
15:56
Спорт Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона

З 5 по 11 листопада в українському спорті трапилося чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найголовніших новин

Футбол

Євро-2024

Тренерський штаб збірної України з футболу оприлюднив прізвища гравців, яких викликали на матч відбору Євро-2024 проти Італії.

Сергій Ребров та його помічники обрали 26 гравців для матчу проти Італії. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку збірної України.

Двоє футболістів уперше отримали виклик до головної команди. Мова про захисників Владислава Дубінчака із київського "Динамо" та Максима Таловєрова, який грає за австрійський ЛАСК.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024

Фото: Reuters

Турнірна таблиця групи збірної України у кваліфікації Євро-2024

Україна має 13 очок та посідає друге місце в групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчу в запасі. 

Вирішальний матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Леверкузені команда Реброва зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру відбору Євро-2024

Фото: Фото: flashscore

 

Ліга чемпіонів

Найзнаковіша футбольна подія тижня - донецький "Шахтар" сенсаційно обіграв іспанську "Барселону" у 4-му турі Ліги чемпіонів. Матч завершився перемогою українців з рахунком 1:0.

На 40-й хвилині Гіоргі Гочолейшвілі отримав м'яч після розкішної передачі Георгія Судакова, пробіг декілька метрів та навісив з правого флангу. Форвард Данило Сікан високо вистрибнув, виграв верхове єдиноборство та переправив м'яч у сітку воріт "Барселони".

Данило Сікан (ліворуч), Шахтар - Барселона

Фото: Getty Images

Після 4-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" фактично гарантував собі "євровесну". За 2 матчі до кінця групового раунду "Шахтар" має 6 очок та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" також набрав 9 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим. 

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Турнірна таблиця групи Шахтаря після 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Фото: FlashScore

Андрій Лунін

Також треба відзначити Андрія Луніна. Український воротар несподівано зіграв за мадридський "Реал" у матчі проти португальської "Браги". Основний воротар іспанців Кепа Аррісабалага травмувався прямо перед початком зустрічі, то ж Карло Анчелотті й довірився Луніну.

І українець не підвів! Вже на 6-й хвилині арбітр поставив пенальті у ворота "Реала". Андрій Лунін з одинадцятиметровим ударом впорався і зберіг рахунок 0:0. Після цього мадридці забили тричі та в результаті перемогли 3:0.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті анонсував, що Андрій Лунін вийде в основі команди на наступний матч Ла Ліги. "Королівський" клуб зіграє проти "Валенсії" Романа Яремчука. Зустріч відбудеться вже сьогодні. Початок о 22:00.

Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів

Фото: Getty Images

Ліга конференцій

У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3. Вже після першого тайму наша команда поступалась 0:3. У другій половині гри ситуація поліпшилась, але дотиснути суперника українці не змогли.

Керівництво луганської "Зорі" відреагувало на поразку і прийняло рішення про відставку Валерія Кривенцова. До матчу 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ луганську команду готуватиме асистент Кривенцова Младен Бартулович. 

Валерій Кривенцов очолив "Зорю" на початку вересня. Під його керівництвом луганська команда в 11 матчах 5 разів програла та тричі зіграла внічию.

Турнірна таблиця групи "Зорі" після 4-го туру Ліги конференцій 2023/24

Турнірна таблиця групи Зорі після 4-го туру Ліги конференцій 2023/24

Фото: FlashScore

Бокс

Усик - Ф'юрі

Переможець бою за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі зустрінеться з хорватом Філіпом Хрговічем. Про це розповів промоутер Френк Воррен.

За його словами, IBF (Міжнародна боксерська федерація) санкціонувала бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі за умови, що переможець зустрінеться з Хрговічем, який є обов'язковим претендентом на титул за цією версією.  

Водночас Олександр Усик чітко окреслив, що хотів би провести бій з Тайсоном Ф’юрі в лютому.

"Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф’юрі в останньому поєдинку травмувався, був нокдаун, то, ймовірно, його перенесуть на наступний рік", - сказав Усик.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Фото: Getty Images

Теніс

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що виступить на турнірі Australian Open.

"Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті", - сказала Еліна Світоліна.

За словами Світоліної, вона гарантовано виступить на Australian Open. Проте поки невідомо, адже це буде її перший турнір після повернення, чи вона зіграє ще на якихось змаганнях.

Australian Open пройде з 14 до 28 січня.

Еліна Світоліна, теніс

Фото: Getty Images

Звільнення Гутцайта

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Уряд оперативно призначив в. о. його ексзаступника Матвія Бідного.

Звільнення міністра з посади підтримали 243 депутати.

Вадим Гутцайт

Фото: noc-ukr.org

Статті
Новини
Україна
футбол
Бокс
Шахтар
Ізраїль
Іспанія
Барселона
теніс
Олександр Усик
Еліна Світоліна
Реал
Зоря
єврокубки
Андрій Лунін
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів
Ліга конференцій
Читайте також:
окупанти рф
10 листопада, 2023 п'ятниця
Допоміг колонам окупантів дістатись Київщини по території Сумської області: до 15 років за ґратами засуджено агента РФ
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
10 листопада, 2023 п'ятниця
Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека
карта заставочна
10 листопада, 2023 п'ятниця
Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали у Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:34
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
16:18
обстріл Херсона
Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: четверо поранених
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
15:46
постраждала тигриця
Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
15:43
Митрополит УПЦ МП Павло
З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
15:33
Ексклюзив
Херсонщина
Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
15:16
фейк
У мережі шириться фейк, що нібито бойовики ХАМАСу провели спільні навчання з бійцями "Азову"
15:05
Віталій Портников
За відключення низки українських телеканалів з цифрового мовлення не відповіла жодна структура, - Портников
15:03
ДТП
Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина
15:00
Ексклюзив
Путін і Токаєв
На початку вторгнення Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ, - генерал Мусаєв
14:49
За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей
14:46
Дизпаливо
Паливо для ЗСУ стане кольоровим: дизель - червоним, бензин - зеленим
14:29
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну дронами. На підступах до Києва ППО знищила усі "шахеди", на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині є влучання
14:28
Тала вода тече по льодовиковому щиту Гренландії
Швидкість танення льодовиків у Гренландії за останні 20 років збільшилась у 5 разів. У чому причина
14:28
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до альянсу без окупованих Росією територій
14:22
На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров
14:22
Ілон Маск
Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск
14:13
Херсон
Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза
14:06
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Ми будемо потрібні НАТО не менше, ніж він нам
14:04
Оновлено
Спецоперація ГУР: у Рязанській області РФ потяг із 19 вагонами зійшов із рейок, - ЗМІ
13:50
Удар РФ по Грозі 5 жовтня: у лікарнях залишаються двоє постраждалих
13:45
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
"Ймовірно, мова йшла про будівництво атомної станції": екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв про зустріч Путіна та Токаєва
13:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 листопада: долар дорожчає, євро відносно стабільне
13:33
окупанти Мелітополь
Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру
13:28
На фото: гурт The Beatles
Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти
13:11
Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень
Уряд Німеччини виділив €10 млн для створення в Україні центрів передових досліджень
13:03
сектор Гази
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
12:45
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок ворожих атак на Сумщині пошкоджено підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 11 листопада
12:31
Володимир Зеленський
"Україна завжди повертається": Зеленський привітав українців з першою річницею визволення Херсона
12:30
Волноваха
В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ
12:18
Путін
Кремль фальсифікує історію, аби впровадити антизахідність у свідомість росіян, - британська розвідка
12:08
В Україні 90% учителів англійської мають рівень В2, - дослідження
12:07
Ілон Маск
Ампутація, ураження струмом і одна смерть: у компанії Маска SpaceX ігнорують правила безпеки, - Reuters
12:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Крім рішення ЄС про початок перемовин з Україною, є ще Копенгагенські критерії
11:16
Оновлено
швидка
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: понад 30 постраждалих, серед них є діти
11:04
Оновлено
Наслідки атаки на Київщину 11 листопада
РФ намагалася атакувати Київщину балістикою: ППО знищила ворожу ціль на підльоті до столиці, в області дві ракети влучили в поле
10:55
Фільм "Іван і Марта"
Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV