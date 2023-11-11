Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень

Футбол

Євро-2024

Тренерський штаб збірної України з футболу оприлюднив прізвища гравців, яких викликали на матч відбору Євро-2024 проти Італії.

Сергій Ребров та його помічники обрали 26 гравців для матчу проти Італії. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку збірної України.

Двоє футболістів уперше отримали виклик до головної команди. Мова про захисників Владислава Дубінчака із київського "Динамо" та Максима Таловєрова, який грає за австрійський ЛАСК.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Фото: Reuters

Турнірна таблиця групи збірної України у кваліфікації Євро-2024

Україна має 13 очок та посідає друге місце в групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчу в запасі.

Вирішальний матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Леверкузені команда Реброва зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Фото: Фото: flashscore

Ліга чемпіонів

Найзнаковіша футбольна подія тижня - донецький "Шахтар" сенсаційно обіграв іспанську "Барселону" у 4-му турі Ліги чемпіонів. Матч завершився перемогою українців з рахунком 1:0.

На 40-й хвилині Гіоргі Гочолейшвілі отримав м'яч після розкішної передачі Георгія Судакова, пробіг декілька метрів та навісив з правого флангу. Форвард Данило Сікан високо вистрибнув, виграв верхове єдиноборство та переправив м'яч у сітку воріт "Барселони".

Фото: Getty Images

Після 4-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" фактично гарантував собі "євровесну". За 2 матчі до кінця групового раунду "Шахтар" має 6 очок та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" також набрав 9 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Фото: FlashScore

Андрій Лунін

Також треба відзначити Андрія Луніна. Український воротар несподівано зіграв за мадридський "Реал" у матчі проти португальської "Браги". Основний воротар іспанців Кепа Аррісабалага травмувався прямо перед початком зустрічі, то ж Карло Анчелотті й довірився Луніну.

І українець не підвів! Вже на 6-й хвилині арбітр поставив пенальті у ворота "Реала". Андрій Лунін з одинадцятиметровим ударом впорався і зберіг рахунок 0:0. Після цього мадридці забили тричі та в результаті перемогли 3:0.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті анонсував, що Андрій Лунін вийде в основі команди на наступний матч Ла Ліги. "Королівський" клуб зіграє проти "Валенсії" Романа Яремчука. Зустріч відбудеться вже сьогодні. Початок о 22:00.

Фото: Getty Images

Ліга конференцій

У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3. Вже після першого тайму наша команда поступалась 0:3. У другій половині гри ситуація поліпшилась, але дотиснути суперника українці не змогли.

Керівництво луганської "Зорі" відреагувало на поразку і прийняло рішення про відставку Валерія Кривенцова. До матчу 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ луганську команду готуватиме асистент Кривенцова Младен Бартулович.

Валерій Кривенцов очолив "Зорю" на початку вересня. Під його керівництвом луганська команда в 11 матчах 5 разів програла та тричі зіграла внічию.

Турнірна таблиця групи "Зорі" після 4-го туру Ліги конференцій 2023/24

Фото: FlashScore

Бокс

Усик - Ф'юрі

Переможець бою за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі зустрінеться з хорватом Філіпом Хрговічем. Про це розповів промоутер Френк Воррен.

За його словами, IBF (Міжнародна боксерська федерація) санкціонувала бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі за умови, що переможець зустрінеться з Хрговічем, який є обов'язковим претендентом на титул за цією версією.

Водночас Олександр Усик чітко окреслив, що хотів би провести бій з Тайсоном Ф’юрі в лютому.

"Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф’юрі в останньому поєдинку травмувався, був нокдаун, то, ймовірно, його перенесуть на наступний рік", - сказав Усик.

Фото: Getty Images

Теніс

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що виступить на турнірі Australian Open.

"Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті", - сказала Еліна Світоліна.

За словами Світоліної, вона гарантовано виступить на Australian Open. Проте поки невідомо, адже це буде її перший турнір після повернення, чи вона зіграє ще на якихось змаганнях.

Australian Open пройде з 14 до 28 січня.

Фото: Getty Images

Звільнення Гутцайта

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Уряд оперативно призначив в. о. його ексзаступника Матвія Бідного.

Звільнення міністра з посади підтримали 243 депутати.

Фото: noc-ukr.org