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Швидкість українського контрнаступу зростає, — CNN

27 липня, 2023 четвер
19:13
Війна з Росією ЗСУ

Американські чиновники заявляють, що темпи українського контрнаступу почали зростати, а ЗСУ вдалося виявити слабкі місця ворога

Про це пише CNN.

Видання пише, що Україна скерувала більше сил на південний схід, що свідчить: Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Окрім того, зазначається, що Україна отримала більш потужну західну зброю та більше військових пройшли навчання, ніж на початку контрнаступу в червні. Анонімний американський чиновник сказав CNN, що Україна розгорнула наразі "основну наступальну силу", хоча й має ще деякі потужності в резерві. 

Повідомляється, що поштовх у контрнаступальних діях вже приніс деякі результати.

Російські військові визнали, що ЗСУ в середу, 26 липня, вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі.

"На Запорізькому фронті почалася друга хвиля контрнаступу", - заявив окупаційний "очільник Запорізької області" Володимир Рогов. 

Своєю чергою українські військові не коментують ситуацію в цьому районі та просто повідомляють, що наступальні дії на південному фронті "поступово просуваються".

Рогов стверджує, що російські війська використали весь свій арсенал, включно з авіацією, щоб боротися з українськими силами. Президент РФ Путін заявив, що "воєнні дії значно посилилися", проте попри це, він стверджує, нібито український контрнаступ втрачає силу.

Також раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на можливий новий поштовх у контрнаступі, заявивши, що Київ "наближається до моменту, коли наступальні можуть набрати темп, тому що Україна вже розміновує деякі території".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники "можуть очікувати, що Україна продовжуватиме тиснути".

"Україна добре підготовлена ​​та добре навчена, щоб досягти успіху, і, як я вже сказав минулого тижня, вони борються завзято, вони прокладають собі шлях, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але при цьому Україна все ще має бойову міць", - прокоментував Остін на пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

25 липня в американському ISW заявили, що контрнаступ України не буде швидким та легким.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

26 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.  

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що у середу наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

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