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"ЄС" вимагає розглянути законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram на засіданні Ради

Олена Будько
27 серпня, 2024 вiвторок
19:06
Суспільство Європейська Солідарність

"Європейська солідарність" вимагає, аби на наступному засіданні парламент щонайменше розглянув законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram у частині прозорості роботи та фінансування

Зміст

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Ми вимагаємо, аби на наступному засіданні парламент щонайменше розглянув законопроєкт нашої команди щодо регулювання месенджера Телеграм в частині прозорості роботи та фінансування. Цей крок є сьогодні мінімальним для захисту національних інтересів в інформаційній сфері", – йдеться в заяві.

У "ЄС" зазначили, що в умовах, "коли ворог не гребує жодними методами для геноцидної війни в Україні, дивною і злочинною виглядає позиція української влади щодо одного з головних інструментів Росії – месенджера Телеграм".
"Євросолідарність" нагадала, що після арешту засновника Телеграму та ВКонтактє Павла Дурова в Парижі на його захист включилася вся машина російської держпропаганди, називаючи його одним із надзвичайно важливих елементів для війни проти України, а саме "начальником связи СВО".

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"Тобто рашисти в такий спосіб цілком прозоро визнали співпрацю Дурова і його інструментів – Телеграму і ВКонтактє –  з російським режимом. Всі факти тепер очевидні. І це, безумовно, становить серйозну загрозу національній безпеці України. Не майте сумнівів, що російське ФСБ достеменно знає всіх адмінів українських анонімних телеграм каналів, в тому числі й військових. Відповідно, має їхні адреси та багато іншого", – аргументували в "ЄС".
Політична сила наголосила, що багато професіоналів у Головному управлінні розвідки Міноборони та Службі безпеки України виступають за деанонімізацію Телеграму й регулювання на рівні зі ЗМІ. Проте загалом Служба безпеки України "демонструє повну бездіяльність, ігноруючи наявні й очевидні загрози Телеграму, і не вносячи пропозиції щодо застосування санкцій проти месенджера, який самі росіяни визнають "связью СВО".
У "Євросолідарності" нагадали, що саме з міркувань безпеки 2017 року, застосовуючи санкційні інструменти, змогли ефективно припинити роботу соцмережі "ВКонтактє" в Україні, і при цьому не сталося жодної "катастрофи", оскільки українці мають альтернативу у вигляді західних якісних соціальних мереж.

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"Проте вочевидь дехто в системі Банкової прямо зацікавлений саме в найгіршій практиці саме російського Телеграму, який, на відміну від західних аналогів, дозволяє повну анонімність, та взагалі жодним чином не регулює ні фейкньюз, ні наклепи, ні відверту брехню, ні розпалювання ворожнечі. Зате легко видаляє канали, в тому числі опозиційні, на прохання влади. Це не є і не може бути нормальною практикою, з чим ми цілком згодні з нашими французькими партнерами", – додали в "ЄС".

У "Голосі" вже закликали регулювати роботу Telegram в Україні

Народний депутат від партії "Голос", голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що під час війни з Росією Українська держава має бути першою, хто подбає про регулювання діяльності, пов'язаного з РФ месенджера Telegram

Про це він заявив 25 серпня, наступного дня після арешту в Парижі засновника Telegram Павла Дурова.

Необхідність врегулювання в Україні діяльності Telegram політик пояснив такими аргументами:

1. Власника ТГ Дурова затримують у підозрі в сприянні шахрайству.

2. Росія кидає всі сили, щоб його звільнити ("ми зараз тут...").

3. Дуров, щоб не бути виданим Росії, йде на співпрацю зі слідством.

4. В усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання ТГ".

"Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не має зупинити рішення, час якого настав ще у 2022 році", – додав Юрчишин.

Що відомо про законопроєкт щодо регулювання діяльності соціальних медіа в Україні, зокрема Telegram

25 березня цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання роботи Telegram в Україні. Один з його ініціаторів, нардеп від "ЄС" Микола Княжицький, пропонує регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що Telegram не блокує незаконний контент, який може становити загрозу нацбезпеці. Водночас ухвалення згаданого законопроєкту сприятиме забезпеченню реалізації прав на свободу вираження поглядів, захисту національних інтересів України та прав користувачів медіасервісів.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом Російської Федерації, російським регулятором інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", – сказано в документі.

У вівторок, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розповів про своє ставлення до врегулювання соціальних медіа, зокрема Telegram. Відповідаючи на запитання кореспондентки Еспресо, він визнав, що не ознайомлений із законопроєктом №11115, але наголосив, що до подібних кроків ставиться "дуже обережно".

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить Дурова співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства. 

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25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова. Він заявив, що це не є політичним рішенням, а затримання відбулося в рамках судового розслідування, що триває.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.

Теги:
Новини
політика
ВРУ
Війна з Росією
Європейська солідарність
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