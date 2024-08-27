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"Дуже обережно ставлюсь до таких кроків": Зеленський прокоментував ініціативу регулювання соцмедіа, зокрема Telegram

Марія Науменко
27 серпня, 2024 вiвторок
16:05
Технології Президент України Володимир Зеленський

У вівторок, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до законопроєкту щодо врегулювання соціальних медіа, автором якого є нардеп від "ЄС" Микола Княжицький

Зміст

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання кореспондентки Еспресо Тетяни Голунової.

Кореспондентка Еспресо наголосила на важливості законопроєкту №11115 від 25.03.2024 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, посилаючись на заяви Головного Управління розвідки МО України стосовно того, що Telegram містить у собі ризики для безпеки нашої держави.

Володимир Зеленський визнав, що не ознайомлений саме з цим законопроєктом, але наголосив, що до подібних кроків ставиться дуже обережно.

"Я не можу коментувати цей законопроєкт, бо я не знаю деталей. У цілому я дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів. ГУР попросило, потім інша розвідка, потім щось ще, а потім служба безпеки. Я думаю потім правоохоронні органи підтягнуться і можна буде все врегулювати. Я дуже обережно ставлюсь до таких кроків, але не можу коментувати законопроєкт, бо не читав", - пояснив президент.

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У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що Telegram не блокує незаконний контент, який може становити загрозу нацбезпеці.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом Російської Федерації, російським регулятором інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - сказано в документі.

  • 25 березня у Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні.
  • 39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ГУР
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