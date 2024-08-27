"Дуже обережно ставлюсь до таких кроків": Зеленський прокоментував ініціативу регулювання соцмедіа, зокрема Telegram

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання кореспондентки Еспресо Тетяни Голунової.

Кореспондентка Еспресо наголосила на важливості законопроєкту №11115 від 25.03.2024 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, посилаючись на заяви Головного Управління розвідки МО України стосовно того, що Telegram містить у собі ризики для безпеки нашої держави.

Володимир Зеленський визнав, що не ознайомлений саме з цим законопроєктом, але наголосив, що до подібних кроків ставиться дуже обережно.

"Я не можу коментувати цей законопроєкт, бо я не знаю деталей. У цілому я дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів. ГУР попросило, потім інша розвідка, потім щось ще, а потім служба безпеки. Я думаю потім правоохоронні органи підтягнуться і можна буде все врегулювати. Я дуже обережно ставлюсь до таких кроків, але не можу коментувати законопроєкт, бо не читав", - пояснив президент.

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У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що Telegram не блокує незаконний контент, який може становити загрозу нацбезпеці.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом Російської Федерації, російським регулятором інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - сказано в документі.