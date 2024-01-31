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ЄС планує створити військово-морську місію для захисту від хуситів у Червоному морі

31 січня, 2024 середа
13:21
Світ Саміт ЄС, Жозеп Боррель

Держави-члени ЄС до середини лютого 2024 року хочуть запустити військово-морську місію в Червоному морі, щоб захистити кораблі від атак єменських хуситів

Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Reuters.

"Не всі країни-члени захочуть брати участь, але ніхто не буде перешкоджати... Я сподіваюся, що 17 числа цього місяця місію можна буде розпочати", - сказав Боррель.

За його словами, метою зустрічі 31 січня буде вибрати провідну країну та визначити, де буде штаб-квартира місії, хто братиме участь і з якими ресурсами.

Боррель сказав, що операція ЄС буде називатися Aspides. Країни, які братимуть учать, будуть захищати судна, а не завдавати ударів по хуситах.

Франція, Греція та Італія виявили зацікавленість очолити місію. Водночас сім країн наразі заявили, що вони готові надіслати військово-морські засоби. Спочатку в операції братимуть участь три судна під командуванням ЄС. Франція та Італія вже мають військові кораблі в регіоні, а Німеччина планує відправити в цей район фрегат Hesse.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.

Єменські хусити заявили в неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

16 січня хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену.

У кінці січня офіційний ТГ-канал ліванської "Хезболли" повідомив, що єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу.

26 січня хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.

Міноборони Великої Британії повідомило, що єменські хусити намагалися атакувати британський військовий корабель. Проте війська збили безпілотник.

Теги:
ЄС
Греція
Франція
Італія
Німеччина
Ємен
Жозеп Боррель
Військові новини
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