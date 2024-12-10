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Ізраїль завдав чисельних ударів по Сирії, знищивши дослідницький центр у Дамаску та військово-морський флот Асада, - ЗМІ

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
12:58
Світ ізраїльський авіаудар по Бейруту

Протягом ночі та ранку вівторка, 10 грудня, Армія оборони Ізраїлю нанесла чисельних ударів по Сирії, включно зі столицею Дамаском, знищивши дослідницький центр сирійського міністерства оборони та військово-морський флот Асада

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Протягом ночі та ранку вівторка, 10 грудня, Армія оборони Ізраїлю нанесла чисельних ударів по Сирії, включно зі столицею Дамаском, знищивши дослідницький центр сирійського міністерства оборони та військово-морський флот Асада

За даними Сирійського центру моніторингу військових дій, удари, завдані Ізраїлем по району Барзех в Дамаску, повністю зруйнували науково-дослідний центр міністерства оборони.

У виданні зазначили, що західні країни, в тому числі США, завдали удару по цьому об'єкту у 2018 році, вважаючи, що він пов'язаний з сирійською "інфраструктурою хімічної зброї".

Ранком вівторка у Дамаску пролунали нові вибухи через кілька годин після того, як Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про близько 250 ізраїльських авіаударів по сирійській території з моменту падіння президента Башара Асада.

Крім того, протягом ночі ізраїльські ВМС провели масштабну операцію зі знищення військово-морського флоту колишнього режиму Асада в Сирії.

За даними військових джерел, в результаті ударів, завданих ракетними катерами ВМС Ізраїлю по бухті Мінет-ель-Бейда і порту Латакія на сирійському узбережжі, було знищено численні сирійські військово-морські судна, озброєні ракетами класу "море-море".

Як пояснили у виданні, метою ударів було запобігання потраплянню сил і засобів сирійського флоту до рук ворожих сил після падіння режиму Асада.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

 

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму диктатора Башара Асада є "історичним моментом" для сирійського народу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що міжнародна терористична організація "Ісламська держава" може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Теги:
Новини
Сирія
Ізраїль
Башар Асад
Близький Схід
Військові новини
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