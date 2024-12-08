"Пріоритети вже можна помітити": політолог Ліхачов про інтереси Ізраїлю в поваленні режиму Асада

Про це він в етері Еспресо.

"Якщо йдеться безпосередньо ро інтереси ізраїлю, то пріоритети вже можна помітити по активності в останні дні. Армія оборони Ізраїлю наносила авіаудари по складах зброї і передусім хімічного та сучасного озброєння для того, щоб воно не потрапило до рук ісламістів, яких побоюються в Ізраїлі. І в Ізраїлі спостерігають за зміною влади в Сирії з певним занепокоєнням. Ізраїль посилив військову присутність на кордонах з Сиією, і більше того, ввів контингент армії оборони Ізраїлю в буферну зону на Голанських висотах, включно із сирійською частиною гори Хермон - це найбільша, найвища гора на півночі Ізраїлю", - сказав він.

В’ячеслав Ліхачов зауважив, що завдяки подіям у Сирії переривається постачання зброї від Ірану до Хезболи.

"Але прем’єр-міністр держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу відвідуючи північне розташування армії оборони Ізраїлю зробив заяву про те, що Ізраїль протягує руку миру до народу Сирії, і насправді поразка проіранського режиму, безпосередньо іранських проксі в Сирії, вона є в інтересах держави Ізраїль. Це є переривання безперервного оцього логістичного ланцюжка постачань зброї та боєприпасів від Ірану до Хезболи. Наразі Хербола, яка була розгромлена протягом двомісячної операції армії оборони Ізраїлю, залишається без можливості відновити свій арсенал за допомогою Ірану, тому що цей шиїтський півмісяць було розірвано внаслідок революції в Сирії", - розповів політолог.

Також він зазначив, що Ізраїль може себе вважати причетним до перемоги повстанців у Сирії.

"Тому послаблення Ірану, послаблення тих логістичних зв’язків Ірану з його проксі на північних кордонах Ізраїлю є вигідним для Ізраїлю. Ізраїль до цього долучився, Ізраїль має право вважати себе причетним до цієї перемоги повстанців, тому що саме його авіаударами була послаблена Хезбола", - зазначив В’ячеслав Ліхачов.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.