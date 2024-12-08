"Пріоритети вже можна помітити": політолог Ліхачов про інтереси Ізраїлю в поваленні режиму Асада
Історик, політолог, дослідник, член експертної ради Центру громадянських свобод (Ізраїль) В’ячеслав Ліхачов розповів про інтереси Ізраїлю в поваленні режиму Башира Асада
Про це він в етері Еспресо.
"Якщо йдеться безпосередньо ро інтереси ізраїлю, то пріоритети вже можна помітити по активності в останні дні. Армія оборони Ізраїлю наносила авіаудари по складах зброї і передусім хімічного та сучасного озброєння для того, щоб воно не потрапило до рук ісламістів, яких побоюються в Ізраїлі. І в Ізраїлі спостерігають за зміною влади в Сирії з певним занепокоєнням. Ізраїль посилив військову присутність на кордонах з Сиією, і більше того, ввів контингент армії оборони Ізраїлю в буферну зону на Голанських висотах, включно із сирійською частиною гори Хермон - це найбільша, найвища гора на півночі Ізраїлю", - сказав він.
В’ячеслав Ліхачов зауважив, що завдяки подіям у Сирії переривається постачання зброї від Ірану до Хезболи.
"Але прем’єр-міністр держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу відвідуючи північне розташування армії оборони Ізраїлю зробив заяву про те, що Ізраїль протягує руку миру до народу Сирії, і насправді поразка проіранського режиму, безпосередньо іранських проксі в Сирії, вона є в інтересах держави Ізраїль. Це є переривання безперервного оцього логістичного ланцюжка постачань зброї та боєприпасів від Ірану до Хезболи. Наразі Хербола, яка була розгромлена протягом двомісячної операції армії оборони Ізраїлю, залишається без можливості відновити свій арсенал за допомогою Ірану, тому що цей шиїтський півмісяць було розірвано внаслідок революції в Сирії", - розповів політолог.
Також він зазначив, що Ізраїль може себе вважати причетним до перемоги повстанців у Сирії.
"Тому послаблення Ірану, послаблення тих логістичних зв’язків Ірану з його проксі на північних кордонах Ізраїлю є вигідним для Ізраїлю. Ізраїль до цього долучився, Ізраїль має право вважати себе причетним до цієї перемоги повстанців, тому що саме його авіаударами була послаблена Хезбола", - зазначив В’ячеслав Ліхачов.
Що відбувається в Сирії
У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.
У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.
Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.
Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.
Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.
4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.
Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.
Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.
У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.
Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.
Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.
Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.
Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.
8 грудня росЗМІ заявили, що сирійський диктатор Башар Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.
- Актуальне
- Важливе