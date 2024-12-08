ЗМІ: ізраїльська авіація завдала численних ударів по авіабазах у Дамаску та на півдні Сирії

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, ізраїльські літаки націлилися на склади боєприпасів та озброєнь, розташовані на авіабазі Халхала у Сувайді, а також на кілька об’єктів в провінції Дараа і на базі Меззех.

#شام #عاجل :: غارات جوية اسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الجنوب السوري وأيضا في مطار المزة العسكري، تستهدف بغالبها مستودعات للذخيرة والأسلحة. pic.twitter.com/KvZnksRQ5p — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) December 8, 2024

Наразі Армія оборони Ізраїлю не зробила жодних офіційних заяв щодо проведених операцій.

Раніше військові Ізраїлю підкреслювали, що моніторять переправлення озброєння в Сирії з метою запобігти його передачі "Хезболлі" або іншим силам, здатним становити загрозу для країни.

مراسلنا: مطار خلخلة تعرض لغارات جوية أدت لاتفجارات عنيفة داخل المطار ويرجح أنها استهدفت مستودعات داخل المطار pic.twitter.com/JOKpiFWI3u — السويداء 24 (@suwayda24) December 8, 2024

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.