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У держдумі РФ закликали завдати удару по Батьківщині-матері в Києві

1 серпня, 2023 вiвторок
15:34
Війна з Росією На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСР

Депутат російської державної думи Андрій Гурульов закликав завдати удару по пам’ятнику "Батьківщина-мати" в Києві як відплату за атаку безпілотників на Москву

Про це Гурульов написав у своєму Telegram-каналі.

Росіянин заявив, що останні атаки на Росію мають лише інформаційний сенс, зокрема удар безпілотників по бізнес-центру "Москва-Сіті".

"У хохлів цього немає, тому їхні потуги можна зрозуміти. Таким чином вони намагаються посіяти страх та сумнів у головах наших громадян. По-перше, цього не буде, наш народ взагалі не з полохливих. По-друге, пропоную брати тим самим методом, але робити це набагато жорсткіше", – пише Гурульов.

На думку депутата держдуми, вежа є символом столиці та успішної Росії, якій Україна нібито заздрить.

"Зрозуміло, що суто "інформаційні" удари далеко не наш профіль, ВС РФ працюють на ефективність. Але, думаю, понівечений щит Батьківщини-мати замість триклятого тризубця зараз був би дуже доречним, цілком ця тема вписалася б у роботу з денацифікації. У нас красиво по ньому навернути є всі можливості. Про удари по Банковій я вже язик зчесав говорити, щоб діячі звідти взагалі сонячного світла не бачили, не вилазили з бункерів", – додав Гурульов.

Що відомо про атаки дронів на Москву

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми казали про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.

Так, тг-канал Mash повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін. 

Згодом "ТАСС" із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова. Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА. Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів. За його словами, вранці 24 липня "внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає".

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р сказала, що атака дронів по центру Москви стала наслідком війни, яку розв’язала Росія, і яку вона сама може зупинити в будь-який момент.

Крім цього, московська влада скаржилася, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА. А російське міноборони звинувачувало у цьому Україну. За їхніми словами, засобами ППО нібито знищено БПЛА, а постраждалих та руйнувань нібито не було.

У російському Таганрозі 28 липня прогримів вибух: у міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила українську ракету, в Україні відреагували.

29 липня у Росії заявили про мінометні обстріли села Ломаківка Брянської області з боку Збройних Сил України. Пишуть, нібито було щонайменше 15 "прильотів".

Вночі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ, зазнала руйнувань  

У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну.  

Що передувало демонтажу герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною. 

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні. 

29 липня повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

30 липня на монументі розпочалися роботи з демонтажу.

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Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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