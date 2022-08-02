У Німеччині обіцяють підтримку Тайваню в разі можливого нападу Китаю

Про це пише видання Der Spiegel.

"Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда в порушення міжнародного права - і це, звичайно, також стосується Китаю", - заявила Бербок на конференції ООН у Нью-Йорку.

Вона зазначила, що з огляду на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, важливо дати сигнал, що міжнародна спільнота не сприймає таку поведінку. Тому Бербок працює над тим, щоб максимально знизити ризик ядерної ескалації.

"З кінця лютого Росія неодноразово демонструвала безжальну ядерну риторику, яка ставить під сумнів усе, що за п’ять десятиліть було досягнуто Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - зауважила Бербок.

На її переконання, оскільки Москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще більш важливо дотримуватися узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення.

"Настав час бути сильними", - додала представниця Німеччини.

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю. Тоді міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.

23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки. Пізніше лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю.

20 липня Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер палати представників відвідає Тайвань.

31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.

1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня. Тоді ж МЗС Китаю заявило, що можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань "матиме серйозні наслідки". Проте у Білому домі підтримають поїздку Пелосі у Тайвань попри погрози Китаю.

Згодом представник КНР в ООН Чжан Цзюнь наголосив на тому, що відвідини Пелосі Тайваню суттєво вплине на відносини Китаю і США.

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