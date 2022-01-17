"Виконували вимоги КПК щодо вручення документів": ДБР звинуватило оточення Порошенка в перешкоджанні роботі слідчих

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



"17 січня 2022 року співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" виконали усі вимоги Кримінального процесуального кодексу України щодо вручення Петру Порошенку процесуальних документів, а саме клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та повістки про виклик на 11:00 17.01.2022 до Печерського райсуду для його розгляду", - йдеться у повідомленні.



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При цьому ДБР звинуватило оточення Порошенка у перешкоджанні роботі слідчих.



"Однак оточення п'ятого президента України штучно створювали передумови для того, щоб завадити слідчим ДБР виконати їх законні дії", - заявили в ДБР.

