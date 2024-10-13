Удар по нафтобазі в окупованій Феодосії, безпілотники над різними частинами РФ та бавовна на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Удар по нафтобазі у Феодосії, вибухи у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області та знищення ворожої БРДМ біля Новокатеринівки на Донеччині

У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України. У Генштабі зазначили, що феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони України. Партизанський рух "Атеш" пізніше повідомляв, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму Станом на 12 жовтня пожежа, спричинена ударом продовжувалась. У місті тривав режим надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Уночі суботи, 12 жовтня, жителі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області також чули звуки вибухів. Українські військові завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів, там сталася пожежа. За даними Генштабу, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, й для потреб російської армії.

Тим часом агент руху "Атеш" серед російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку. Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в "Атеш".

Фото: Скриншот з відео

Десятки дронів над різними областями РФ, атака на російський військовий аеродром "Ханська" та ураження військового арсеналу у Брянській області РФ

У Росії заявили, що вночі 8 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито збила 16 українських безпілотників над Білгородською областю та Чорним морем. Зокрема, 14 БПЛА нібито були знищені над територією Білгородської області та ще два – над акваторією Чорного моря, зазначили у міноборони РФ.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські безпілотники атакувати черговий арсенал ГРАУ на території РФ. "Це один із шести арсеналів ГРАУ, розташованих на відстані до 600 км. Було завдано удару по арсеналу, який розташовано за 114 км від державного кордону, у місті Карачев РФ. Це опосередковано впливає на запаси артилерії, боєприпасів і КАБів. Це поки що єдиний, найбільш дієвий варіант зменшення потенціалу РФ", – наголосив він.

У ніч на 9 жовтня росіяни знову поскаржилися на атаку безпілотників. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового арсеналу в Брянській області. Також ППО працювала у Єйську Краснодарського краю, де розташований військовий аеродром. За даними військових, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з Північної Кореї, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба. Тим часом на ранок російське міноборони прозвітувало, що російська ППО за ніч нібито знищила 47 безпілотників, зокрема 24 над територією Брянської області, 5 над територією Білгородської області, по 2 БПЛА у Курській та Ростовській областях, один у Краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря. Про вибухи раніше повідомляв голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, дронової атаки зазнав Щербинівський район, зокрема, у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу.

Тим часом у середу, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання безпілотників "шахедів" у Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, на базі зберігалося близько 400 дронів. Зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

І вже уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований у районі станиці Ханська під Майкопом. Зазначається, що під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. За словами військових, у районі цілі відмічалася робота ворожої ППО. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Натомість більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Заразом російське міністерство оборони розповідало, що російська ППО нібито знищила або перехопила 47 БПЛА над територією Краснодарського краю, 12 – над територією Курської, 9 – над територією Ростовської, 4 – над територією Брянської, по 2 над територіями Білгородської області та Криму, 1 – над територією Воронезької області та 15 – над акваторією Азовського моря.

Наступного дня міноборони Росії вчергове заявило про знищення безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської, Брянської та Курської областей, цього разу 10 штук. "Чотири перехоплені над територією Ростовської області, три БПЛА знищено над територією Білгородської області, два БПЛА знищено над територією Брянської області та один БПЛА – над територією Курської області", – заявили росіяни.

А у столиці Чечні Грозному в суботу, 12 жовтня, вибухнула цистерна з газом на АЗС. На місці виникла пожежа, загинули 4 людини, серед них – двоє дітей. Раніше в екстрених службах зазначали, що причиною пожежі могла стати детонація бензовоза або цистерни з пальним. Слідом міг здетонувати газовий балон. У telegram-каналі "112" зазначили, що пожежа сталась на заправці "Лідер", яку востаннє перевіряли ще у 2021 році.

І в ніч на неділю, 13 жовтня, у російському оборонному відомстві знову звітували про знищення 13 безпілотників над Білгородською, Курською та Брянською областями. Зокрема, зазначається, що нібито по 6 БПЛА знищено над територією Білгородської та Курської областей та один – над територією Брянської області.

Думки експертів

В ISW переконані, що удари по складах боєприпасів в російському тилу можуть вплинути на наступальні операції ворога на всьому театрі бойових дій.

"Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів можуть змусити російське військове командування прийняти рішення реорганізувати та розосередити системи матеріально-технічного забезпечення в тилових районах РФ, щоб пом’якшити наслідки", – зауважують експерти.

Як заявляє голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, удари ЗСУ по складах з артилерійськими боєприпасами Росії ще більше ускладнять ситуацію з їхньою нестачею. РФ дедалі більше залежить від допомоги КНДР. Він підкреслює, що Україна продовжує атаки безпілотниками по російській території, зокрема на склади з боєприпасами. ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в Карачеві, Брянської області. За даними відкритих джерел, там зберігались боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад, знищений унаслідок атак безпілотників, нагадав полковник.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що після атаки по нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму перебої з паливом будуть перш за все в місцевих жителів.

"Цей удар сам по собі, відірваний від усіх інших, не буде мати якихось стратегічних наслідків, тому що йдеться про необхідність завдання систематичних ударів. Ворог залишився без цього термінала, саме морського термінала, тому що дійсно він, з огляду на ті кадри, які вже є, і повідомлення від місцевих жителів, зараз палає повністю. Тобто цей об’єкт знищений. Сказати, що без нього все російське угруповання в окупованому Криму чи взагалі там на півдні залишиться без палива, звісно, неможливо, будуть перебої з паливом. Але, мені здається, треба розуміти, що перебої з паливом будуть не в російському війську – перебої з паливом будуть у місцевих жителів в першу чергу", – пояснює він.