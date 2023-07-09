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ЗСУ просуваються на південь від Бахмута, - Маляр

9 липня, 2023 неділя
21:26
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на всіх ділянках фронту тривають важкі бої. Однак, українські військові просуваються на південь від Бахмута

Про це 9 липня повідомила Ганна Маляр у telegram.

"По всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої -  Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському. Без зміни положень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку росіяни продовжують оборонятися.На південному флангу є українські військові значно просуваються. А на північному флангу тривають бої без зміни положень.

Крім цього, Маляр підкреслила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках також тривають гарячі бої. Українські військові намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. 

"Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій", - написала заступниця.

Також вона додала, що на таврійському напрямку триває активна робота ЗСУ.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів.

Також у суботу, 8 липня, повідомлялося, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

9 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед, а російські загарбники місцями опиняються в пастці.

Мелітополь
Луганщина
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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