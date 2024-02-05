ЗСУ відбивають бажання противника просуватися на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Україна чекає на літаки F-16 та ракети до них

Почну з позитивних авіаційних новин. Міністерство оборони Нідерландів збільшує кількість винищувачів F-16, які будуть передані Україні. Міністерка оборони цієї країни сьогодні повідомила, що їх буде більше на 6. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди передадуть Україні, становить 24 машини. А ще 18 F-16 Нідерланди передають до нового навчального центру у Румунії, де навчатимуться наші пілоти. Фактично, усі свої 42 літаки F-16 Нідерланди передають для посилення повітряного потенціалу України.

А ще сьогодні пролунала оптимістична заява командувача Командування об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який сказав, що у подальших пакетах військової допомоги, Україна чекає на літаки F-16 і ракети з дальністю ураження цілей на 300-500 км. Звісно, трохи дивно, що саме Наєв говорить про літаки, а не Командування Повітряних сил. Але разом з тим варто зазначити, що формулювання генерал-лейтенанта Наєва про те, що ми отримуємо літаки й ракети, можна тлумачити по-різному. Бо з одного боку це можуть бути окремі літаки й окремо ракети, зокрема ті ж ATACMS з дальністю до 300 км чи ракети SCALP, чи Storm Shadow.

Хочеться сподіватися, що доволі вірогідним варіантом є отримання саме нових ракет до F-16, а це тактичні крилаті ракети американського виробництва AGM-158 JASSM. Ці ракети, які вже давно використовуються повітряними силами США, мають дальність 370 км, а найновіші версії мають дальність до 900 км. Фактично, ці ракети суттєво вплинуть на характер бойових дій на полі бою. Але важливо, щоб зараз якомога швидше були передані літаки, підготовлені пілоти, забезпечена інфраструктура, аби наші військові могли ефективно використовувати ці літаки на полі бою.

Ситуація на фронті - Авдіївський напрямок

Поговоримо про ситуацію на лінії фронту, де у нас поки що немає домінування у повітрі, а у ворога зберігається перевага у живій силі і де все тримається на наших воїнах. Авдіївка залишається найбільш інтенсивною ділянкою фронту. Загалом навколо Авдіївки за вчора була відбита 31 атака. Сьогодні 5 лютого йдеться про 44 атаки. Думаю, що ця динаміка й далі зберігатиметься надзвичайно високою.

Згадаю про статистику втрат противника, тому що британська розвідка говорить, що на цій ділянці ворог вже втратив 25 тис. особового складу. І ще статистика щодо втрат ворожої техніки. Зокрема, аналітики порахували, що з 9 жовтня 2023 року по 2 лютого 2024 року противник втратив на цій ділянці 608 одиниць військової техніки, тобто це танки, БМП та інші системи, включаючи артилерію. А Україна втратила 46, йдеться про танки, БМП та артилерію. Тобто 46 проти 608, співвідношення 1 до 13 на користь України. Проте, ворог не зважає на втрати. Зараз українці воюють усім, що у них є проти супротивника, який має чисельну перевагу в техніці та кинутих у бій людях.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається надзвичайно складною. Були повідомлення, що ворог протиснувся у північні квартали самої Авдіївки. Зранку начальник Авдіївської міської військової адміністрації Валерій Барабаш спростував цю інформацію. Але ми розуміємо, що просування противника з півночі Авдіївки у бік траси, яка забезпечує логістику всього Авдіївського угруповання, є вкрай небезпечною тенденцією. Наразі наші військові відбивають бажання противника просуватися, але розуміємо, що на всій цій півдузі з півночі до півдня ворог намагається тиснути на нашу оборону. І зараз кожна ділянка залишається надзвичайно складною.

Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура", яка зараз перебуває на Авдіївському напрямку, розповів, що ситуація важка, ворог атакує переважно піхотними групами. Іноді атаки ворожої піхоти підтримує броньована техніка, артилерія, також гаубична артилерія працює по площинах. Ворог здійснює багато скидів з FPV-дронів у тому числі й у нічний час. Але лінія бойового зіткнення, де тримає позиції 47-ма бригада, не змінюється. Загарбник намагається намацати слабкі ділянки по Авдіївському периметру, аби перебити логістику. Евакуація та постачання здійснюється, але важко назвати їх безпечними, бо прострілюється ворожими мінометами та артилерією, також КАБи падають.

Коксохім тримається під контролем військовослужбовців ЗСУ, але на завод постійно противник скидає КАБи, також щільно працює артилерією. Українські захисники знищують піхоту та техніку противника.

Військовослужбовець зазначив, що ворог здійснює атаки невеликими піхотними групами, не наважується запускати техніку, тому що на ділянці від залізниці до Степового у напрямку Бердичів практично цілий цвинтар знищеної ворожої техніки. Без перебільшень, там вже не буде як проїхати, також там багато і знищених російських піхотинців, яких росіяни не забирають, крокуючи або трупах, або повз них.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" додав, що по FPV-дронам зараз можна говорити про умовний баланс з противником, якщо порівнювати можливості обох сторін. А по влучанню та майстерності пілотів, на його думку, українські хлопці та дівчата мають певну перевагу. Однак попри важливість та сучасність FPV-дронів, вони повністю артилерію не замінять, тому потрібно як найбільше снарядів, так і більше FPV-дронів. Кількість окупантів величезна, наші піхотинці дивуються, коли знищується одна хвиля противника, запускається друга, за другою третя, тобто їх там стимулюють йти під страхом смерті, часто використовують психотропні речовини. Це загальновідомі факти, бо знаходили й шприци у ворожих окопах, такого дуже багато. Але менше з тим, вони йдуть і йдуть, і йдуть. Відповідно, зброї та боєкомплекту потрібно багато.

Лазуткін зауважив, що не слід розганяти паніку, бо невеличкі, на кілька сотень метрів просування ворога не говорять, що Авдіївка вже здана й окупанти її захоплюють. Військове керівництво контролює ситуацію, яка залишається керованою. Якщо потрібно, то десь будуть залучатися і резерви, які вмотивовані та потужні. Треба дивитися на ситуацію у динаміці, у розвитку. Боєць висловив сподівання, що ми ще побачимо яскраві та потужні рішення, і Авдіївку ніхто здавати не збирається.