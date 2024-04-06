Україна пропонує заборонити авіатранзит через ЄС для росіян і білорусів
Україна запропонувала ввести заборону на авіаційний транзит до РФ та Білорусі, щоб росіяни і білоруси не могли використовувати небо ЄС для свого комфорту
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес і російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо ЄС закрите для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів у Росію і з Росії", -
Водночас він зазначив, що такий крок створить проблеми в логістиці для Москви, здороживши її, а також завдасть дискомфорту росіянам.
"Ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати в цьому відношенні з Єврокомісією", - підсумував український прем'єр.
Санкції проти авіаційної галузі РФ
Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus, також приєднались до санкцій.
У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних несправностей та аварій.
У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, в тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.
Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.
15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.
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