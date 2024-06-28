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Узимку дефіцит електроенергії може вплинути на рух поїздів: яких заходів вживає Укрзалізниця

28 червня, 2024 п'ятниця
18:58
Економіка поїзд_Укрзалізниця

Укрзалізниця є одним із найбільших споживачів електроенергії у країні. Аби уникнути посилення дефіциту в електропостачанні, компанія вирішила побудувати в різних регіонах України газові електростанції

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби компанії.

"За наявними прогнозами, із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів і негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим УЗ ухвалила рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт. Для цього було створено окрему компанію – "УЗ Енерго", частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої своєю чергою на 100% належить Укрзалізниці. Створення окремої компанії пов'язане з тим, що відповідно до вимог законодавства діяльність із виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України, насамперед в обласних центрах, газогенераторні установки та приєднати їх до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки. Для цього Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями, аби заручитися їхньою підтримкою в цьому проєкті.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

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Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
Енергетика
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