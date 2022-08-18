Корабель з українським зерном, яке викрали окупанти, помітили поблизу берегів Сирії
До сирійського Тартусу прибуло російське судно з викраденим армією РФ зерном
Про це інформує інформаційне агентство США APNEWS.
На супутникових знімках російське вантажне судно, ймовірно, з вкраденим українським зерном, досягло сирійського порту Тартус.
"Прибуття SV Konstantin знаменує останню партію українського зерна - легально купленого чи нібито награбованого - до Сирії", - йдеться в повідомленні.
Посольство України в Лівані повідомило, що корабель завантажував українську пшеницю в Севастополі.
"На борту цього судна знаходиться зерно, яке було викрадене та незаконно перевезене російською окупаційною владою зі сховищ, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві", – повідомили у посольстві.
Судно Konstantin вирушило з тимчасово окупованого Криму приблизно 6 липня.
"Konstantin пройшов через Босфор і досяг турецького міста Ізмір на Егейському морі. Потім судно попрямувало далі в Середземне море вздовж узбережжя Кіпру, перш ніж вимкнути систему автоматичної ідентифікації, в неділю. Кораблі повинні тримати свої трекери AIS увімкненими, але судна, які бажають приховати свої переміщення, часто вимикають їх. Ті, хто прямує до сирійських портів, роблять це регулярно", - роз'яснює відомство.
Журналісти проаналізували супутникові зображення - Konstantin з'явився біля узбережжя Тартуса у вівторок або середу.
"Довжина, ширина та зовнішній вигляд судна нагадують попередні зображення корабля Planet Labs, зроблені в той час, коли його AIS-трекер був ще на півночі Кіпру.
Йорук Ісік, науковець із вашингтонського Інституту Близького Сходу, який стежить за судноплавством через Босфор. Він та інші аналітики розвідки з відкритих джерел спершу заявили, що вони також вважають, що судно було біля Тартуса, виходячи зі супутникових фотографій", - додали в агенції.
Офіційні особи порту Тартус та представництво Сирії в ООН не відповіло на запит про коментар.
- 30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.
- Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.
- На Дніпропетровщині 30 червня росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді.
- В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також уклала Росія. А вже 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
- 7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя. А 9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.
- 10 серпня посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін.
- 13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.
- Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
- 15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна. А 16 серпня перше судно Razoni з українським зерновим товаром пришвартувалося в сирійському Тартусі.
- 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.
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