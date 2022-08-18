Про це інформує інформаційне агентство США APNEWS.

На супутникових знімках російське вантажне судно, ймовірно, з вкраденим українським зерном, досягло сирійського порту Тартус.

"Прибуття SV Konstantin знаменує останню партію українського зерна - легально купленого чи нібито награбованого - до Сирії", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Лівані повідомило, що корабель завантажував українську пшеницю в Севастополі.

"На борту цього судна знаходиться зерно, яке було викрадене та незаконно перевезене російською окупаційною владою зі сховищ, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві", – повідомили у посольстві.

Судно Konstantin вирушило з тимчасово окупованого Криму приблизно 6 липня.

"Konstantin пройшов через Босфор і досяг турецького міста Ізмір на Егейському морі. Потім судно попрямувало далі в Середземне море вздовж узбережжя Кіпру, перш ніж вимкнути систему автоматичної ідентифікації, в неділю. Кораблі повинні тримати свої трекери AIS увімкненими, але судна, які бажають приховати свої переміщення, часто вимикають їх. Ті, хто прямує до сирійських портів, роблять це регулярно", - роз'яснює відомство.

Журналісти проаналізували супутникові зображення - Konstantin з'явився біля узбережжя Тартуса у вівторок або середу.

"Довжина, ширина та зовнішній вигляд судна нагадують попередні зображення корабля Planet Labs, зроблені в той час, коли його AIS-трекер був ще на півночі Кіпру.

Йорук Ісік, науковець із вашингтонського Інституту Близького Сходу, який стежить за судноплавством через Босфор. Він та інші аналітики розвідки з відкритих джерел спершу заявили, що вони також вважають, що судно було біля Тартуса, виходячи зі супутникових фотографій", - додали в агенції.

Офіційні особи порту Тартус та представництво Сирії в ООН не відповіло на запит про коментар.