Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти "навчають" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ"

Окупанти "навчають" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ"

4 вересня, 2023 понедiлок
13:09
Війна з Росією дитсадок

На тимчасово окупованих територіях рашисти готують дітей дошкільних закладів освіти до евакуації на випадок проникнення "українських ДРГ"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти почали промивати мізки маленьким українцям, починаючи вже з дитсадків", - йдеться в заяві.

Спротив зафіксував псевдонавчання на території одного з тимчасово окупованих дитячих садочків. Росіяни готували до евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ". За легендою українці планують вкрасти дітей.

"На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду, коли росіяни знищують ціле покоління українців шляхом зміни їх самоідентифікації. Тобто дітей вчаться захищатись від українців", - наголошують в ЦНС.

Водночас у жовтні рашисти планують провести у Москві форум "класних керівників", де освітянам пояснять як правильно промивати мізки молодому поколінню. На захід планують відвезти близько 3 тисяч педагогів з тимчасово окупованих територій.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. Також у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України.

31 липня Росія російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

Згодом повідомлялося, що дитячий омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей – це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що є підтвердження про всиновлення у Російській Федерації 386 українських дітей.  

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Умєров
Автор Тетяна Яворська
3 вересня, 2023 неділя
Рустем Умєров: що відомо про майбутнього очільника Міноборони
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 вересня, 2023 неділя
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
3 вересня, 2023 неділя
Путін приречений сподіватися на ескалацію у війні, - професор Орєшкін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.46
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
13:24
тюрма
На Чернігівщині до 12 років тюрми засудили окупанта, який катував місцевого для отримання даних про ЗСУ
13:24
Оновлено
Ердоган і Путін
У Сочі розпочались переговори Ердогана та Путіна
13:07
Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку
13:05
Інтерв’ю
Володимир Пастушок
Позивний Пісня, народжений війною: історія добровольця на фронті
13:03
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Як Ferrexpo впроваджує стратегію різноманіття: кейс залізорудної компанії
12:54
військовий квиток
По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації
12:48
імпорт електроенергії
Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії
12:24
ЗСУ наступ
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
12:24
Ексклюзив
винищувач F-16
Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні
12:23
Москва. Кремль
Перемога України і тривалий мир будуть тільки тоді, коли у РФ не буде зброї масового знищення, - дипломат
12:21
астероїд , космос
З росіянином на борту: корабель NASA успішно приземлився у Флориді
12:18
Міноборони прийняло на озброєння дрон зі штучним інтелектом
12:05
Огляд
міжнародний огляд
Чи є план C у війні для України, Зеленський змінює міністра оборони, а Росія знову б'є по українському порту. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
11:48
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
11:48
пшениця зерно
Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters
11:47
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
11:43
Пресреліз
Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"
11:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 
11:35
Ексклюзив
ЗСУ наступ
"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні
11:33
Новини компаній
Як захистити себе від шахрайських схем: користувачам мобільного зв’язку дали кілька порад
11:26
Російському військовому, який ґвалтував дівчат на Херсонщині, оголосили підозру
Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру
11:26
відключення електроенергії
На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
11:14
Вчені
Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків
11:09
На Київщині знайшли камені віком 407 млн років
На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби
11:02
На фото Сергій Жадан
Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
10:52
Рустем Умєров
Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення
10:39
Оновлено
Олексій Резніков
Міністр оборони Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
10:33
Ракетоносій "калібрів"
Росія завела ракетоносій у Чорному морі до пункту базування
10:31
Олаф Шольц
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
10:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Штурмовики, артилерія та удари по тилах: Згурець назвав компоненти для змін на фронті
10:26
Нідерланди
Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України
10:23
СБУ затримала пособника окупантів, який шпигував за ЗСУ на Сумщині
10:20
сказ, собака
Вчені виявили, що собаки більш чутливі до жіночих голосів
10:04
російські автомобільні номери
Попри заклик Путіна пересісти на вітчизняні автівки, держструктури РФ закупили іномарок на 1,5 млрд рублів
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
В неділю у Львові відбувся півмаратон
09:45
кібератака
Розвідка Британії застерегла про загрозу для android-смартфонів українських військових
09:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 4 вересня: ціни на долар, євро, злотий
09:26
Потяг
Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
09:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Ми ставимось до того геть позитивно": Андрющенко про "вибори" в Маріуполі
09:10
Оновлено
на фото пожежа на місці влучання дрона на Одещині 4 вересня
Росія атакувала південь Одещини: 17 дронів збила ППО, кілька впали в Румунії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV