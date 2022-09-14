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Пентагон: Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для РФ

14 вересня, 2022 середа
06:47
Світ Пентагон

У Пентагоні кажуть, що успіх України у контрнаступі не здивував її союзників, проте росіяни все ж були здивовані

Про це заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер під час брифінгу, пише сайт міноборони США.

"Я думаю, якщо хтось і був здивований, виходячи лише з повідомлень, які ми бачили щодо відповіді російських військових, це, ймовірно, були росіяни", - наголосив він.

Речник Пентагону зауважив, що з початку вторгнення Росії в Україну "ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися і використовувати свої бойові можливості з великим ефектом".

"Отже, для нас не дивно, що вони (ЗСУ, – ред.) так швидко просувалися", - сказав він.

ЗСУ також скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Харківський контрнаступ тому підтвердження, зазначив Райдер.

Західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки та збільшити допомоги, яку можна застосувати для середньострокової та довгострокової оборони України, додав він.

За словами генерала, у контрнаступі українські війська дуже ефективно використовують ту техніку, яка у них є, і змінили динаміку на полі бою. Вони взяли на озброєння тактику ведення бою НАТО.

  • За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
  • 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники. Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
  • За 11 вересня українським військовим вдалося витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів.
  • 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині. А також ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
  • Проте контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, кажуть у Міноборони.
  • Після цього президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу, проте попереду ще довгий шлях.

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Пентагон
ЗСУ
війна з Росією
США
Військові новини
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