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Раді пропонують виключити нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука з комітетів

Юлія Юліна
7 жовтня, 2024 понедiлок
19:29
політика на фото Верховна Рада України

Верховній Раді України пропонують виключити з комітетів нардепів Андрія Одарченка й Артема Дмитрука, які втекли за кордон

Зміст

Відповідний проєкт постанови було зареєстровано в Раді 7 жовтня.

Парламенту пропонують:

  • виключити Одарченка, який є нардепом від фракції "Слуги Народу", зі складу Комітету з питань антикорупційної політики;
  • виключити Дмитрука, який входить до групи "Відновлення України", зі складу Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Метою документа названо забезпечення ефективної роботи комітетів Верховної Ради України, яка спрямована на виконання їхніх функцій і повноважень під час дії воєнного стану.

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті. 

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.

24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

Що відомо про справу Одарченка

21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень.

23 листопада 2023 року ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.

16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук Андрія Одарченка. Прокурорка САП під час засідання у справі  заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.

Наступного дня Одарченка оголосили в міжнародний розшук.

Вищий антикорупційний суд на засіданні 23 вересня ухвалив рішення щодо заочного арешту нардепа Андрія Одарченка, підозрюваного у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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