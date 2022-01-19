Обрання Порошенку запобіжного заходу: лідер "Євросолідарності" приїхав до суду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Близько 13:45 Петро Порошенко приїхав до суду, де вже відбувався численний мітинг на його підтримку.



Після прибуття Порошенка почав виступати перед мітингарями. Після виступу близько 13:58 лідер "Євросолідарності" зайшов до суду.



Новина доповнюється.