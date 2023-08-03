Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов
Ексклюзив

Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов

3 серпня, 2023 четвер
09:59
Війна з Росією

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що противник намагається створити можливість для флангового охоплення українського угруповання в Донецькій області

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз відбуваються важкі бої на Куп'янському напрямку, район Лиман Перший – Синьківка. Ворог намагається прорвати позиції українських військ. Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, бо це для них можливість флангового охоплення українського угруповання в Донецькій області. На Сватівському напрямку є тактичні успіхи ЗСУ. В районі Кармазинівки противнику, на жаль, вдалося форсувати річку Жеребець, і він просунувся, захопивши за різними оцінками до 25 кв. км. ЗСУ відбили 18 кв. км раніше втрачених територій", - прокоментував військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов зауважив, що станом на сьогодні українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, повернути під контроль населені пункти Надія та Новоєгорівка.

"На Лиманському напрямку, говорімо відверто, важка ситуація. Окупанти мають тактичні успіхи в районі Серебрянського лісництва, намагаються тиснути з декількох боків: з району Діброви та так званого Торського виступу, також зі сторони Білогорівки. Від Білогорівки трохи понад 12 км до ключових міст Луганщини, Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного. Тобто ЗСУ можуть використовувати Білогорівку як плацдарм для подальшого наступу, тому окупантам необхідно зрізати цей виступ", - пояснив співголова ГІ "Права Справа".

Снєгирьов відзначив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджені елітні частини збройних сил РФ.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв. км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

А командувач Національної гвардії України прокоментував наступальні операції Сил оборони й заявив, що українські сили можуть зробити неочікуваний прорив.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Аналітики The New York Times повідомили, що росіяни перенапружені, відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням і стає помітним, як вони починають відступати.

На фронті протягом 2 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 44 боєзіткнення. Ворог намагався відновити втрачене положення на Бахмутському та Шахтарському напрямках.

Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
наступ ЗСУ
Читайте також:
2 серпня, 2023 середа
"Не на Донецькому напрямку": капітан ЗСУ Прозапас висловив думку, де вирішується доля війни
F-35
1 серпня, 2023 вiвторок
Німецький концерн Rheinmetall почав будівництво заводу із виробництва частин винищувача F-35
2 серпня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.54
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
11:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
10:53
на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"
В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:40
Путін Гаага
Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
10:16
Євген Пригожин
Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, - Беларускі Гаюн
10:11
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?
10:05
Партнерський матеріал
"За радість хочеться триматись обома руками": чому українські жінки обирають бренд одягу Cat Orange
09:55
Росія
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
09:47
Інфографіка
долар
Курс валют 3 серпня: ціни на долар, євро, злотий
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку двічі вдарили по собору в Херсоні: поранені 4 рятувальники і 3 пасажири тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
08:52
людина спить
Покращують когнітивні функції та сповільнюють деменцію: вчені розповіли про вплив ароматів під час сну
08:50
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Вибори мають проходити після перемоги України, необхідні будуть і зміни в законодавстві
08:35
Після зіткнень між індуїстами та мусульманами в Нуху
На півночі Індії заблокували інтернет для боротьби з дезінформацією під час заворушень
08:30
збитий "Шахед"
Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники
08:19
прикордонники
Протягом липня ДРГ противника 4 рази намагалися проникнути через кордон на півночі України
08:08
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати рф
За добу війни Росія втратила 620 солдатів, 35 дронів та 21 бойову бронемашину, - Генштаб ЗСУ 
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Воювати доведеться всім
07:54
Секретар РНБО Олексій Данілов
Графіку і дедлайнів наступу ЗСУ не існує, ворог потужно підготувався, - Данілов
07:25
Огляд
Батьківщина-мати
Батьківщина-мати: як змінюють символіку найбільшої статуї Європи і чому монумент досі не демонтували
07:11
в'язниця
Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
06:52
евакуйовані з Нігеру
США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері
06:39
Олексій Данілов
Данілов про можливість проведення виборів під час війни: не розумію, в який спосіб
06:23
в Індонезії затонув човен
В Уганді на озері Вікторія перекинувся човен: щонайменше 20 загиблих
05:58
Барак Обама
Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
05:51
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Ворог здійснив 820-у атаку на Київ: ППО знищила майже півтора десятка "шахедів"
05:20
Жозеп Боррель
Росія використовує зерно як зброю для створення нових залежностей у світі, - Боррель
04:52
Крим вибухи
Росія блокує інформацію про удари по Криму, щоб не сіяти паніку, - ISW
03:58
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
03:30
Держдепартамент США
У США прокоментували очікування від саміту щодо української Формули миру
03:02
Дональд Трамп
Трамп заявив, що за усіма звинуваченнями може отримати 561 рік ув'язнення
02:34
Ігор Гіркін Стрєлков
Слідство у Росії засекретило справу терориста Гіркіна
01:52
Грузія ЄС
Грузія обмежує експорт до Росії та Білорусі авто зі США та ЄС
01:24
На фото: система ППО
США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон
00:56
У країнах Балтії синхронізували енергосистеми і домовились про відключення від спільного простору з РФ та Білоруссю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV