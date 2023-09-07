Розвідка США вважає, що Україна має шанси прорвати російські лінії оборони до кінця року

Про це виданню The Economist сказав директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол.

За його словами, ЗСУ біля Роботиного вже пробили першу лінію оборони росіян, а зараз атакують і другу.

"Якби ми мали цю розмову два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній (ЗСУ - ред.) прорив на другій лінії оборони... насправді досить значний", - коментує Мол.

Він зазначив, що американські та українські офіційні особи не змогли оцінити глибину оборони Росії та те, наскільки важко Україні буде пробити їх. Окрім того, українські офіцери розповіли газеті Guardian, що 80% зусиль Росії пішло на будівництво першої та другої ліній оборони. Своєю чергою Мол попереджає, що третя лінія оборони все ще залишається потужною.

Видання зазначає, що останніми тижнями американські чиновники приватно критикували українських командувачів через їхню військову стратегію, зокрема рішення розгорнути досвідчені підрозділи на сході навколо Бахмута, а не на ключовій лінії на півдні. Своєю чергою представник розвідки заявляє, що таке рішення може призвести до більших успіхів за коротший час.

"Можна обговорювати, чи застосували українці тактику, яка дасть більш агресивні успіхи за коротший час", - сказав він.

Наголошується, що наразі більш важливими є дві критичні змінні: запас боєприпасів в Україні і погода восени.

Один із чиновників адміністрації Байдена стверджує, що Україні залишилося приблизно 6-7 тижнів бойових дій до кульмінації її наступу. Своєю чергою Мол налаштований більш оптимістично, оскільки Сергій Суровікін, що командував армією РФ в Україні, був звільнений, а фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин загинув.

За словами представника розвідки, нещодавні успіхи України є "значними" і дають її силам "реалістичну можливість" - з ймовірністю 40-50% - прорвати решту російських ліній оборони до кінця року. Проте він попереджає, що обмежені боєприпаси та погіршення погоди зроблять це завдання "дуже складним".

Також зазначається, що навіть якщо цьогоріч не станеться прориву, якщо Україна зможе розширити наступ навколо Роботина, утримати свої позиції та й надалі отримувати боєприпаси, то матиме хороші можливості для нового поштовху у 2024 році.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.